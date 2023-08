Guerra en Ucrania: Rusia continúan con los bombardeos en Odesa

Más bombardeos y muertos en Ucrania. Rusia atacó Odesa. Los objetivos fueron silos y puertos del río Danubio, el segundo más largo de Europa, clave para la exportación de cereales a países pobres.

Un carguero extranjero que estuvo anclado en Odesa más de 17 meses ya navega hacia el estrecho del Bósoro por el nuevo corredor temporal establecido por Kiev.

Por otro lado, Ucrania reivindicó nuevos logros para recuperar zonas ocupadas por Rusia, como Urozhaine, en Donetsk. Pero más muertes y heridos ocasionó otro bombardeo ruso en ocho regiones ucranianas. Uno de los blancos fue un jardín de infantes.

En una conferencia de seguridad, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigú, dijo que los recursos militares de Ucrania estaban "casi agotados a pesar del apoyo total" de los países occidentales.

En tanto, Kiev no cederá a Rusia parte de sus territorios a cambio de la posibilidad de entrar en la OTAN, dijo el asesor presidencial Mijail Podoliak luego de que el jefe de gabinete de la NATO, Stian Jenssen, deslizara esa idea.

Además, Podoliak agregó que "si el presidente ruso, Vladimir Putin, no sufre una derrota aplastante, el régimen político en Rusia no cambia y los criminales de guerra no se castigan, la guerra definitivamente regresará, con el apetito ruso por más".