Italia avanza con el puente colgante más largo del mundo sobre el Estrecho de Mesina

Un comité ministerial de Italia dio luz verde este miércoles (07.08.2025) a la construcción del puente colgante más largo del mundo, una obra valuada en 13.500 millones de euros que unirá la isla de Sicilia con la región de Calabria, en el sur del país. El ambicioso proyecto, impulsado por el viceprimer ministro y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, promete transformar la conectividad y la economía regional, aunque no está exento de controversias ni de incertidumbres sobre su viabilidad final.

“Será el puente colgante más largo del mundo. Una infraestructura de este tipo representa un acelerador del desarrollo”, afirmó Salvini, destacando el potencial estratégico y simbólico de la obra, que desde 1971 ha sido anunciada, archivada y reimpulsada por diferentes gobiernos sin lograr concretarse.

Características técnicas y desafíos sísmicos

El diseño contempla dos vías ferroviarias centrales y tres carriles para autos a cada lado, sostenidos por cables gemelos y torres de 400 metros de altura. El tramo suspendido será de 3.300 metros, lo que constituye un récord mundial para puentes colgantes. Se espera que esté operativo en 2032 y que resista tanto vientos extremos como terremotos, ya que la región se ubica en una de las zonas sísmicas más activas de Europa, en la intersección de dos placas tectónicas.

Impacto económico, ambiental y político

El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni sostiene que el puente traerá decenas de miles de empleos y desarrollo económico a Sicilia y Calabria, dos de las regiones más pobres del país. Sin embargo, organizaciones locales y ambientalistas cuestionan el impacto ecológico y el destino de fondos públicos, argumentando que la inversión podría destinarse a otras infraestructuras o servicios sociales más urgentes.

El puente será construido por el consorcio Eurolink, liderado por la italiana Webuild, que ya había ganado la licitación en 2006, suspendida tras la crisis financiera. Ahora, tras su reactivación, persisten dudas sobre si finalmente llegará a buen puerto o volverá a ser postergado, como ocurrió en el pasado, incluso durante el mandato de Silvio Berlusconi.

Clasificado como “gasto de defensa” y vínculo con la OTAN

Un aspecto particular es que el proyecto fue clasificado como gasto de defensa, en línea con el compromiso de Italia como miembro de la OTAN de elevar su presupuesto militar hasta el 5% del PBI. Según las directrices impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, hasta un 1,5% de ese gasto puede aplicarse a áreas “relacionadas con la defensa”, como infraestructura estratégica. Italia espera que el puente sea considerado elegible, ya que Sicilia alberga una base clave de la Alianza Atlántica.