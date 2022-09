La agenda deportiva para el fin de semana: hora y televisación de los mejores eventos

Llega el fin de semana en RePerfilAr repasamos los principales eventos deportivos. El sábado 17 comienza con el Manchester City visitando al Wolves por la Premiere League. Los Ciudadanos están segundos en el torneo, un punto detrás del Arsenal. El encuentro será televisado desde las 8.30 Hs. por Star +.

Esa misma tarde, Los Pumas chocarán contra los Springboks por el Rugby Championship. Los argentinos están últimos en el torneo con 9 puntos a solo una fecha de su finalización. El partido se podrá ver desde las 16.10 Hs. En Star + y Espn 2.

Para cerrar el sábado 17, a las 23.30hs en TyC Sport se televisará la pelea de Yamil Peralta contra Fabio Maldonado por el título internacional CMB. El argentino tendrá su revancha ante el brasileño, luego de perder contra el canadiense Ryan Rozicki.

El domingo 18 arrancan los motores con el Moto GP en el Gran Premio de Aragón desde las 9 Hs en Espn 2. A continuación, a las 11Hs y en Canal 9 el TC correrá en el Circuito de San Luis.

Por la tarde, en el fútbol local River buscará levantar cabeza ante San Lorenzo. El partido comienza a las 15.30 Hs y se podrá ver en Espn Premium. En paralelo, a las 15.45Hs, el PSG de Lionel Messi visita Lyon por la Ligue 1. El encuentro estará disponible en Star +.

El lunes 19, habrá otro clásico de la Liga Profesional: Boca se medirá ante Huracán a las 19Hs por TNT Sports. Los dirigidos por Hugo Ibarra intentarán seguir peleando la punta del campeonato que se dirime junto a Atlético de Tucumán y Gimnasia Esgrima de La Plata.

La agenda deportiva completa:

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

15:30 Barracas Central vs Godoy Cruz ESPN Premium

20:30 Newell's vs Sarmiento TNT SPORTS

SERIE A

10:00 Bologna vs Empoli ESPN 3 / STAR +

PREMIER LEAGUE

08:30 Wolverhampton vs Manchester City STAR + / ESPN

11:00 Newcastle vs Bournemouth STAR + / ESPN

13:30 Tottenham vs Leicester STAR + / ESPN

BUNDESLIGA

10:30 Bayern Leverkusen vs Werder Bremen

10:30 Borussia Dortmund vs Schalke 04

10:30 Augsburgo vs Bayern Múnich ESPN 2 / STAR +

13:30 Borussia Monchengladbach vs RB Leipzig ESPN 3/ STAR +

LIGA DE ESPAÑA

11:15 Barcelona vs Elche DIRECTV SPORTS

13:30 Valencia vs Celta de Vigo ESPN 2 STAR +

16:00 Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano DIRECTV SPORTS

LIGUE 1 DE FRANCIA

12:00 Montpellier vs Racing de Estrasburgo

16:00 Lille vs Toulouse ESPN 3 STAR +



RUGBY CHAMPIONSHIP

16:10 Argentina vs Sudáfrica ESPN 2 STAR +

UFC

20:00 Cory Sandhagen vs Song Yadong ESPN KNOCKOUT

21:00 Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin ESPN STAR +

COPA DAVIS

09:00 Francia vs Bélgica DIRECTV SPORTS

10:00 Croacia vs Argentina ESPN 2 / STAR +

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Tigre vs Vélez TNT SPORTS

15:30 San Lorenzo vs River ESPN Premium

18:00 Banfield vs Lanús TNT SPORTS

20:30 Platense vs Racing ESPN Premium

20:30 Talleres vs Colón TNT SPORTS

SERIE A

07:30 Udinese vs Inter STAR + / ESPN

10:00 Monza vs Juventus STAR + / ESPN

13:00 Roma vs Atalanta ESPN 2 / STAR +



PREMIER LEAGUE

10:00 Everton vs West Ham ESPN 2 / STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

15:45 Olympique de Lyon vs PSG ESPN 3 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Betis vs Girona ESPN 3 / STAR +

11:15 Villarreal vs Sevilla DIRECTV SPORTS

13:30 Real Sociedad vs Real Espanyol DIRECTV SPORTS

16:00 Atlético de Madrid vs Real Madrid ESPN 2 / STAR +

MOTO GP ARAGÓN

9.00 Hs Carera ESPN 2

TURISMO CARRETERA

11.00 HS Carrera CANAL 9

COPA DAVIS

09:00 Alemania vs Australia DIRECTV SPORTS

10:00 Italia vs Suecia TYC SPORTS 2

11:00 España vs Corea del Sur DIRECTV SPORTS

14:00 Ecuador vs Suiza DIRECTV SPORTS / 1619

17:00 Perú vs Chile DIRECTV SPORTS / 1614

EUROBASKET

12:00 Tercer puesto - Alemania vs Polonia DIRECTV SPORTS 2 / 1612

15:30 Final - Francia vs España DIRECTV SPORTS 2 / 1612

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

16:30 Arsenal vs Aldosivi ESPN Premium

19:00 Boca vs Huracán TNT SPORTS

21:30 Unión vs Independiente TNT SPORTS

21:30 Estudiantes vs Defensa y Justicia ESPN Premium / TV PUBLICA