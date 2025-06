La atacaron con un caño en el colectivo porque no las invitó a la fiesta de 15 de su hija

Una mujer fue agredida salvajemente por un grupo de jóvenes, mientras viajaba en el colectivo 518 en Bahía Blanca, la causa habría sido porque ella no las había invitado al cumpleaños de 15 de su hija.

La víctima es Mayra Coronel, quien sufrió fractura de cráneo y fisura de nariz, también declaró que el hecho se dio en público y adelante de su hijo de seis años y su nieto de siete.

Lo indignante es que la víctima ya había denunciado amenazas de parte de estas adolescentes. “¿Esperan que me apuñalen o me baleen la casa?”, dijo la mujer a los medios locales.

La causa fue caratulada como "Lesiones leves". “Me dicen que son lesiones leves, pero me vieron ensangrentada. Me rompieron la cabeza con un caño”, aseguró.

La mujer confirmó que el conflicto con este grupo de jóvenes, habría comenzado debido a que ella decidió no invitarlas al cumpleaños de 15 de su hija. “Viven a cuatro cuadras de mi casa, en Villa Talleres y no sé qué espera la justicia que pase para actuar”, dijo Coronel en su testimonio.

La víctima espera que las autoridades intervengan para evitar que esta situación no derive en otro episodio más grave. Tras la violenta golpiza, Mayra fue derivada al Hospital Municipal donde será revisada por la Policía Científica.