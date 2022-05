Ley de Alquileres: cuáles son los cambios que se vienen en el nuevo proyecto

A la espera de un nuevo tratamiento de la Ley de Alquileres son muchos los debates que se abren y uno tiene que ver con el ajuste inflacionario para que no pierdan ni el inquilino ni el propietario.

“El INDEC marca que el mes que viene el índice inflacionario es del 5% entonces el incremento debería ser del 2,5% porque la suba es exponencial”, aseguró Daniel Adler, especialista en educación financiera.

Por parte de los dueños de los inmuebles la intención es que los contratos sean lo más cortos posibles mientras que los inquilinos buscan que sea al revés por lo problemático que es conseguir una garantía.

Ley de alquileres: cuáles son los principales proyectos que se debatirán en Diputados

“El seguro de caución debería ser subsidiado por el Estado porque es una garantía, no hay ninguna compra-venta en el medio”, completó el entrevistado. Lo que no parece viable es un impuesto a la vivienda ociosa dado que no le serviría a ninguna de las dos partes.