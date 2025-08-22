Santa Fe: Llevó el celular a arreglar y le sacaron un crédito

Una mujer dejó su celular en un taller de reparación en Santa Fe, y cuando lo recuperó notó que le habían solicitado un préstamo.

La fiscal Yanina Tolosa, encargada del caso, explicó que el responsable fue el propietario del local técnico.

El hecho que se investiga ocurrió en un local de la zona céntrica. La víctima se dio cuenta de lo que había ocurrido, cuando detectó que todo el dinero que ingresaba a su cuenta era automáticamente debitado para cumplir con las cuotas establecidas.

Al investigar, descubrió que se había solicitado un préstamo por 500.000 pesos, que ella no había autorizado.

Aparentemente el propietario del local de reparación habría aprovechado el acceso al dispositivo para solicitar y acreditar el crédito, que luego fue transferido a una cuenta bancaria perteneciente a su propia pareja.

El préstamo se otorgó a pagar en 98 cuotas y con altos intereses. Aunque la modalidad operativa comenzó en el taller, los cobros se realizaban directamente desde la billetera virtual que usaba la víctima.

La semana pasada, la Justicia ordenó a la empresa financiera que cese los cobros.