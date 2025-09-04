Mar del Plata: Así roban una moto a plena luz del día en menos de un minuto

Un delincuente robó una moto estacionada en apenas 40 segundos en la esquina de Mitre y Rodríguez Peña, en el barrio Chauvín de Mar del Plata. El hecho quedó registrado por la cámara de seguridad de un comercio cercano.

Así fue el robo de la moto en Mar del Plata

Según las imágenes difundidas por 0223, el hombre caminó por la vereda a las 10.20 y se dirigió hacia la moto roja estacionada. Con un objeto en la mano, intentó romper el tambor de encendido y arrancarla sin éxito.

Al notar que el manubrio estaba trabado, movió la moto bruscamente hasta poder arrastrarla a contramano por Rodríguez Peña.

Durante todo el robo, peatones y conductores pasaron por la cuadra sin percatarse de lo que ocurría.

La cámara del bar ubicado en la esquina permitió registrar toda la acción. Las autoridades de Mar del Plata trabajan para identificar al responsable del robo y reforzar la seguridad en la zona.