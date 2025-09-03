Mar del Plata: buscan a un conductor que atropelló a dos jóvenes a la salida de un boliche

Un conductor es intensamente buscado en la ciudad de Mar del Plata acusado de manejar a alta velocidad, atropellar a dos jóvenes de 18 y 25 años y darse a la fuga.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la intersección de Avenida Patricio Peralta Ramos y Alvarado, cuando el personal de la Comisaría Novena acudió al lugar tras un llamado al sistema 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito.

Las víctimas—Luca, de 18 años, y Emiliano, de 25— permanecieron tendidos en la vereda tras ser atropellados por el auto, que según las descripciones de testigos era un vehículo similar al Chevrolet Celta gris oscuro, aunque también se especula con un Volkswagen Fox o un Renault Clio. Cabe destacar que aún no fue identificado

Tras embestir a las víctimas, que fueron hospitalizadas con politraumatismos, el conductor escapó en dirección a Avenida Colón.

Luca sufrió golpes, cortes y heridas en ceja, nariz, hombro y rodilla, mientras que Emiliano sufrió un corte profundo en la sien y llegó a perder el conocimiento.

En la causa intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 11, a cargo del fiscal Pablo Moure, que trabaja para identificar y localizar al responsable.

Testigos del hecho grabaron algunos videos que son analizados por las autoridades.