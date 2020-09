Lázaro Báez y la Justicia

Hablemos de Lázaro Báez y esa imagen de los vecinos del country Ayres de Pilar, en Pilar, que le impidieron el ingreso a la residencia que tiene en ese barrio cerrado de la zona norte del conurbano.

Ya sabemos quién es Lázaro Báez. Fue un empleado bancario, amigo de Néstor Kirchner, que se convierte en contratista de obra pública durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que termina siendo el principal receptor de obra pública de la provincia de Santa Cruz, simultáneamente a que tenía negocios inmobiliarios, que alquilaba hoteles de la familia Kirchner, etcétera.

La amistad de Lázaro con Néstor era tan absoluta que tras su muerte, es el que construye el mausoleo de Néstor Kirchner en Río Gallegos. Ese es Lázaro Báez. ¿De qué lo acusan? Entre otras cosas, de haber fugado por lo menos 50 millones de dólares al extranjero. En esto, hasta la Oficina Anticorrupción actual, conducida por Félix Crous, nombrado por Alberto Fernández, sostuvo en el juicio la acusación de que hay lavado de dinero, vilmente, que debió haber ido a la obra pública y que fue desviado a cuentas en el exterior.

¿Está bien o está mal que hayan liberado o que le hayan concedido la prisión domiciliaria a Lázaro Báez? Y la verdad es que está bien. Estaban violando sus derechos porque la ley argentina dice que puede estar, como máximo dos años en prisión preventiva, preso sin condena, o un máximo extensible en situaciones extraordinarias a tres. Solo se puede estar preso sin condena cuando se presume que la persona puede interferir en una investigación para complicarla o fugarse. ¿Cuántos llevaba Lázaro Báez? Cuatro años y medio. O sea que Lázaro Báez tenía derecho a su prisión domiciliaria porque hace rato que se vencieron esos plazos.

Cuando llega, evidentemente, habían sido advertidos los vecinos, éstos de manera violenta, arrojando piedras al camión.le impiden el ingreso al country. ¿Tienen o no tienen derecho de admisión en el country, la pueden ejercer, hace falta una condena a la justicia? Es otra discusión, pero me quiero detener en alguna de las cosas que decían esos vecinos. Hablaban de la defensa a la Constitución y ésta le garantiza, justamente a la gente en la situación de Lázaro Báez, el derecho a la defensa y un juicio justo, y no estaba teniéndolo en la medida en que perdurara su situación de preso, cuando no correspondía que siguiera preso. Por supuesto, corresponde que vaya a juicio y que el juicio termine.

Me pregunto si esa misma gente que protestaba por la salida de Lázaro Báez está en contra de la reforma judicial, porque debe creer que es a favor de Cristina Kirchner y la impunidad. Son opiniones, no quiero entrar en eso ahora. Lo que quiero decir es que es una paradoja, porque si a alguien hay que echarle la culpa de que Lázaro Báez esté sin condena, para los que tienen la certeza de que debe ser condenado, es al mal funcionamiento del Poder Judicial. El culpable es el Poder Judicial de que hoy Lázaro Báez, en todo caso, tenga prisión domiciliaria.