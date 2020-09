Leandro Báez: "Mi padre fue usado por el macrismo y el kircherismo"

El hijo menor de Lázaro Báez, Leandro Báez, aseguró que su padre fue utilizado tanto por el macrismo y el kirchnerismo. También apuntó contra los abogados del empresario y opinó que "lo alejen de la familia no está bueno".

"Mi padre fue usado por el macrismo y el kircherismo. Hay otro empresario que salió y nunca más nadie habló nada de él, como Cristóbal López", expresó Leandro Báez entrevistado por Intratables que se emite por América TV.

En cuanto a la inocencia de Lázaro, manifestó: "Confío en mi papá. En el último alegato de la defensa, más allá de que no me gustó la introducción que hicieron, si hablo en mi alegato va a ser para defender mi rol".

"También cometí errores con mis amistades y demás. Pero cierto amiguismos y los mismos profesionales que lo defienden que lo alejen de la familia no está bueno", agregó.

Luego de las protestas que impidieron que este lunes ingresara a su domicilio en Pilar, el empresario Lázaro Báez permaneció hoy en la cárcel de Ezeiza a la espera de un nuevo traslado que haga efectivo su beneficio de la prisión domiciliaria.

El rechazo de los vecinos del barrio privado Ayres del Pilar, que incluyó escenas de violencia contra los automóviles que trasladaban a Báez y a sus abogados, impidió que el empresario entrara a su casa, por lo que debió regresar a Ezeiza y pasar otra noche en el penal.

Sugestivo mensaje de Leandro Báez sobre la salida de Lázaro: "Espero que vea la realidad"

Sin embargo, el empresario insiste con ir al barrio privado Ayres del Pilar. "Parte de esto que Lázaro insiste de ir a Pilar, es porque los mismos abogados no quieren que venga al sur", contó Leandro. "Si Lázaro ve la realidad de su entorno, a los abogados se les termina el kiosko", agregó.

"No quiero que vuelva a la cárcel, pero lo tiene que decidir la justicia. Con el tribunal no tengo quejas, siempre nos respetaron. En los alegatos se va a intentar demostrar y después ellos tienen la última palabra y van a decidir qué va a suceder con el futuro de cada uno. Si cada uno explica bien el rol que tuvo, el mismo rol no tuvo Lázaro ni Martín, ni Melina, ni Luciana, ni yo. Mi padre tomaba las decisiones", concluyó.

