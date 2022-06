Misterio y preocupación por un cura venezolano desaparecido en Maipú

Hace días que nadie conoce su paradero del padre venezolano Luodovis Enrique Navarro, quien desapareció de Maipú. Los encargados de realizar las tareas de limpieza en la iglesia fueron los primeros que alertaron acerca de su ausencia e intentaron contactarse telefónicamente sin éxito.

En medio de todo tipo de especulaciones, el obispo de Chascomús, Carlos Malfa, explicó que Navarro León, de 58 años, podría haber dejado la Argentina y regresado a su diócesis originaria en Venezuela, debido a una presunta deuda con un vecino del lugar.

El religioso, de nacionalidad venezolana, oficiaba en la iglesia Nuestra Señora del Rosario, de la que desapareció sin dejar ningún tipo de rastro ni que se conocieran hechos de violencia. El párroco fue visto por última vez entre el martes y el jueves de la semana pasada.

Avión venezolano | Para Savoia, “una hipótesis es que el avión se utiliza para contrabandear”

Hasta el momento no hay una búsqueda policial ya que no hay una denuncia por desaparición de personas. No obstante, la desaparición de Navarro es todo un misterio que desconcierta a los vecinos de Maipú.