Nadador de 30 años desapareció en plena carrera y es intensamente buscado

Continúa la búsqueda a contrarreloj de Nikolai Svechnikov, nadador y entrenador ruso de 30 años que despareció en Turquía, en medio de una competencia de aguas abiertas en el Estrecho de Estambul durante la 37ª prueba de natación internacional del Bósforo disputada el domingo.

Una vez que se comprobó que uno de los 2820 nadadores que participaron del tradicional evento no había emergido en la línea de meta, se iniciaron los trabajos de búsqueda y rescate.

En ese sentido, para el martes, los barcos guardacostas ya habían “peinado el estrecho” sin encontrar rastro del deportista ruso, lo que provocó que se haya abierto una investigación, según la oficina del gobernador de Estambul.

El canal ruso Shot informó además que la mujer del nadador desaparecido pasó la noche haciendo su propia búsqueda en la orilla, al igual que familiares y amigos conmovidos por la situación.

Otro nadador ruso en la competencia, además, declaró que había adelantado a Svetschnikov al principio de la carrera y que lo vio “nadando lentamente a braza y deteniéndose con frecuencia”.

En un comunicado, el Comité Olímpico de Turquía, organizador del evento, expresó su “profunda consternación por la desaparición de uno de nuestros atletas durante la carrera”.

Las autoridades de la competencia habían informado que “se determinó que el nadador entró al mar por el punto de partida, pero no salió por el punto final” y a más de un día de búsqueda los informes de la Guardia Costera y la Policía Marítima no han sido alentadores: “Ni un solo rastro”.