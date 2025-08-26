Tras los conejos, preocupa la aparición de ciervos con tentáculos en el rostro

Tras las imágenes que se viralizaron de conejos con extraños bultos en el cuerpo, ahora preocupa la aparición de ciervos con tentáculos en el rostro. Sin embargo, las autoridades informaron que la enfermedad no se transmiten a humanos, mascotas ni ganado, ya que el virus que los causa es específico de esta especie.

En ese contexto, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado de Maine -MDIFW, por sus siglas en inglés-, en Estados Unidos, aclaró que es una condición conocida como fibroma de ciervo y no afecta la salud del animal.

De acuerdo a la información que publicaron a través de su sitio web oficial, se trata de una enfermedad viral que, a pesar de ser muy llamativa, rara vez representa un riesgo grave para los animales. Asimismo, remarcó que no es contagiosa para humanos ni mascotas.

Los fibromas, también llamados fibromas cutáneos o “verrugas de venado”, son crecimientos similares a verrugas provocados por un virus del papiloma específico de la especie. Se presentan como bultos oscuros, duros y sin pelo, que pueden medir desde pocos centímetros hasta alcanzar un tamaño considerable. Suelen aparecer en distintas zonas del cuerpo, especialmente en la cara, el cuello y alrededor de los ojos.

A pesar de que la mayoría de los ciervos infectados solo presentan algunos fibromas pequeños, en el último tiempo se observaron casos de animales con múltiples crecimientos de gran tamaño, que llegan a cubrir la mayor parte del cuerpo del animal.

Según los especialistas, la presencia de fibromas no afecta de manera significativa la supervivencia de la especie. En la mayoría de los casos, los ciervos llevan una vida normal y productiva.

En esa línea, el Departamento explicó que solo en situaciones extremas -cuando los bultos bloquean la visión, dificultan la alimentación o limitan el movimiento- la enfermedad puede comprometer de forma seria su bienestar. En esos casos, “la eutanasia es considerada la medida más apropiada”, indicó.

El MDIFW también subrayó que los fibromas no se transmiten a humanos, mascotas ni ganado, ya que el virus que los causa es específico de los ciervos de cola blanca, comunes en toda América del Norte.