No repuntan las ventas de 0 km: el semestre cerró 10% hacia abajo

El mercado de los vehículos cero kilómetro continúa sin mostrar señales de recuperación sostenida. De acuerdo con los últimos datos del sector, las ventas acumuladas durante el primer semestre del año finalizaron con una caída cercana al 10% en comparación con el mismo período del año anterior, reflejando el impacto de la pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento del financiamiento y la cautela de los consumidores.

A pesar de que algunos meses registraron una leve mejora respecto de los niveles más bajos observados durante el año, el ritmo de patentamientos no alcanzó para revertir la tendencia negativa. Con este resultado, concesionarias y terminales automotrices mantienen la preocupación por la evolución de la demanda en la segunda mitad del año.

Entre los principales factores que explican la retracción figuran el elevado costo de los vehículos, las dificultades para acceder a créditos con tasas competitivas y la incertidumbre económica, que lleva a muchas familias a postergar decisiones de compra de bienes durables.

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Desde el sector automotor señalaron que las promociones comerciales, bonificaciones y planes de financiación ayudaron a sostener parte de la actividad, aunque no fueron suficientes para recuperar los niveles de ventas registrados en años anteriores.

Los modelos de fabricación nacional continúan concentrando una parte importante de las operaciones, mientras que las marcas también apuestan por ampliar la oferta de vehículos importados a medida que se normaliza el abastecimiento y se flexibilizan las condiciones para el comercio exterior.

De cara al segundo semestre, las expectativas del mercado estarán puestas en la evolución de la inflación, el acceso al crédito y la estabilidad de los precios. Fabricantes y concesionarios consideran que una mejora en estas variables podría contribuir a reactivar la demanda, aunque reconocen que la recuperación dependerá, en gran medida, de la confianza de los consumidores y de la evolución de la economía.

Nota: el título menciona una caída del 10%, pero el contenido debe ajustarse a los datos oficiales o del informe de la consultora o cámara que estés tomando como fuente. Si me indicas cuál es (por ejemplo, una consultora, la asociación de concesionarios o una automotriz), puedo adaptar la nota con cifras y declaraciones específicas.