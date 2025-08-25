Por qué Dinamarca es el país del mundo que más lento envejece

Dinamarca, se posiciona como el país donde las personas envejecen más lentamente, según un estudio internacional publicado en la revista Nature Medicine y difundido por el portal Science Focus. En el otro extremo, Egipto encabeza la lista de los países con envejecimiento más acelerado.

El relevamiento analizó datos en 40 países de África, Asia, Europa y Sudamérica, e indicó que factores ambientales, sociales y políticos influyen de manera determinante en la velocidad del envejecimiento.

De acuerdo con los resultados presentados por Science Focus, Europa lidera en envejecimiento saludable, con Dinamarca a la cabeza: los daneses presentan una edad biológica promedio 2,35 años menor que su edad cronológica. Les siguen Países Bajos y Finlandia.

Para realizar el estudio, el equipo internacional de investigadores empleó una herramienta denominada “reloj de brecha de edad bioconductual”, un modelo de inteligencia artificial que compara la edad cronológica de una persona con la edad estimada a partir de sus factores de riesgo.

Este método permite identificar si una persona envejece de forma más saludable o acelerada en función de su entorno y condiciones de vida.

El estudio identificó que la calidad del aire, la igualdad de género y el nivel socioeconómico son factores físicos y sociales clave para un envejecimiento saludable.