El Gobierno y textiles acordaron congelar los aumentos en indumentaria

Luego de lo registrado por varios índices, quedó en evidencia que uno de los rubros que más aumentó de precio en los últimos años fue el de la indumentaria.

La inflación de agosto mostró que la suba fue del 9,9% y en la comparativa interanual, la inflación del rubro supera el 100%.

Ante ese panorama la Cámara Argentina de la Indumentaria y varias empresas del sector firmaron un acuerdo con la Secretaría de Comercio para mantener los precios vigentes hasta el primero de diciembre.

Entre las empresas que firmaron el acuerdo se encuentran Adidas y Nike, entre las deportivas, Las Pepas y Akiabara, entre indumentaria de mujer, Etiqueta Negra y Bowen, en el caso de indumentaria masculina, y Mimo y Cheeky también entraron en el convenio.

Son solo algunas de las 47 empresas que firmaron el acuerdo. La idea es que no solo se mantengan los precios sino también garantizar el suministro de las prendas. De igual manera se espera que no impacte en la inflación porque las primeras marcas no son parámetro para la medición del índice.