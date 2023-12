Prepagas: cómo reclamar si no cumplen con la cobertura médica

Todos tenemos derecho a acceder a una cobertura médica, durante la etapa de trabajo y a partir de la jubilación. Si el servicio se da a través de una obra social o de una prepaga, existen obligaciones básicas que se tienen que cumplir.

Pero como cualquier empresa, las obras sociales y empresas de medicina privada tienen un gran número de reclamos.

Desde que se firma el contrato, se debe recibir todas las prestaciones incluidas en el Programa Médico Obligatorio. Pero los casos más frecuentes que llevan a realizar reclamos son los siguientes: como la dificultad para la afiliación, en ese caso ninguna prestación médica puede negar ese derecho, por edad, género o enfermedades preexistentes.

Otro de los reclamos es que los usuarios no pueden darse de baja cuando deciden no continuar. Si hay un problema con los aportes, puede que no tenga que ver sólo con la cobertura médica, sino por parte del empleador, en ese caso lo mejor es realizar el reclamo en la Superintendencia de Salud.

Si no cumplen con algunos de los puntos lo más recomendable es presentar el reclamo a la empresa u organización que brinda el plan de salud.

Entre los 10 y 20 días hábiles se debería tener una respuesta por parte de la empresa. En el caso de elevar la denuncia a la Superintendencia de Servicios de Salud, se puede hacer por tres canales: