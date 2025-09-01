Prohíben la venta de un suplemento dietario a base de creatina: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el territorio nacional de un suplemento dietario a base de creatina.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a partir de la Disposición Nº 6195/25 publicada en el Boletín Oficial. De esta manera, quedó prohibido el uso de este suplemento dietario por distintas irregularidades administrativas.

Se trata del producto: “Suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo sabor durazno; marca WOLF NUTRITION; RNPA: EX-2024-36557-GDEBADAYPANMG; Ruta Provincial 205 Km 80 - Cañuelas, Pcia de Buenos Aires; RNE 02-050730.”

La medida, que aplica en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento, fue tomada luego de detectar que el producto carece de registros sanitarios y está falsamente rotulado al consignar en su rótulo un RNE perteneciente a otro elaborador, número de RNPA perteneciente a otros productos, y número de expediente de RNPA inexistente, resultando ser en consecuencia un producto ilegal.