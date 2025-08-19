Récord de "Homo Argentum": más de 320 mil personas ya la vieron.

Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella se consolida como uno de los estrenos más exitosos en la historia del cine nacional. Es que desde su estreno ya fue vista por más de 330.000 espectadores.

El film dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat convocó a 73.886 personas al cine, una cifra que impresiona y que la posiciona como la cuarta película más vista el día de su estreno en la historia del cine argentino.

Además, es el tercer mejor arranque de todo 2025 y está cerca de incorporarse en la lista de las 20 más taquilleras del año, con apenas cuatro días en proyección, según los datos arrojados por el sitio Ultracine que registra semana a semana la venta de tickets en todos los cines argentinos. Hasta el sábado pasado, 320.011 espectadores vieron Homo Argentum.

En los primeros dos días, el filme de la dupla Cohn-Duprat cortó 185.055 tickets (73.886 el jueves y 111.169 el viernes); casi el 56 por ciento del total de espectadores que fueron al cine en ese lapso; es decir, una de cada dos personas que pagaron una entrada.

Si se proyectan los números de taquilla de sus primeros tres días, se intuye que Homo Argentum podría superar a Mazel Tov, la película de Adrián Suar, y se convertirá en la película argentina estrenada en cines más vista del año.