Rescatan 400 gatos que se iban a vender para comer.

Unos 400 gatos fueron rescatados en Vietnam cuando estaban a punto de ser vendidos para consumo humano, en un operativo que volvió a poner el foco sobre el comercio ilegal de animales y las condiciones en las que son transportados antes de llegar a mercados y restaurantes.

El hallazgo se produjo en la provincia de Dong Nai, en el sur de Vietnam, donde las autoridades y organizaciones protectoras de animales interceptaron un cargamento que trasladaba cientos de felinos hacinados en jaulas. Muchos de los animales presentaban signos de estrés, deshidratación y agotamiento debido a las condiciones del viaje.

Según informaron medios locales, los gatos tenían como destino establecimientos vinculados al comercio de carne de gato, una práctica que aún persiste en algunas regiones del país pese al creciente rechazo social y a las campañas impulsadas por organizaciones defensoras de los animales.

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Tras el rescate, los felinos fueron trasladados a refugios y centros veterinarios para recibir atención médica. Veterinarios y voluntarios trabajan ahora para evaluar el estado de salud de cada animal, proporcionarles alimentación adecuada y preparar futuros procesos de adopción cuando sea posible.

Las organizaciones de protección animal celebraron el operativo y remarcaron la necesidad de reforzar los controles sobre el tráfico de animales. También destacaron que muchos de los gatos rescatados podrían haber sido mascotas robadas o animales capturados en la vía pública.

En los últimos años, diversas campañas en Vietnam buscaron desalentar el consumo de carne de perro y gato, una práctica que genera un intenso debate dentro y fuera del país. Los defensores de los animales sostienen que, además del sufrimiento que padecen los ejemplares, el comercio ilegal representa riesgos sanitarios y de bienestar animal.

El rescate de estos 400 gatos fue considerado uno de los operativos más importantes registrados recientemente en la región y renovó los pedidos para endurecer las sanciones contra quienes participan en este tipo de actividades. Mientras tanto, los animales recuperados continúan bajo cuidado especializado a la espera de encontrar un hogar seguro.