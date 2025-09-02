martes 02 de septiembre de 2025
Solo el 26% de los ejecutivos evalúa emigrar del país

Así lo arrojó el informe “Talent Trends Leadership 2025″ de PageGroup, un estudio que sondeó las sensaciones de 4.000 líderes senior en distintos países.

El 26% de los ejecutivos evalúa emigrar del país, según el informe “Talent Trends Leadership 2025″ de PageGroup. La cifra se redujo ampliamente, debido a que el año pasado, el 2024 el 67% manifestaba interés en emigrar.

El estudio, que sondeó las sensaciones de 4.000 líderes senior en distintos países, muestra que los directivos locales aún se mantienen abiertos a escuchar nuevas oportunidades, pero con un cambio de prioridades. De esta manera, las expectativas actualmente están más orientadas a las posibilidades dentro del mercado argentino.

De acuerdo con el relevamiento, los tres principales motores que llevan a los ejecutivos a evaluar un cambio de empleo son la compensación salarial (47% declara insatisfacción), el desarrollo profesional (35%) y la cultura empresarial (31%). Estos factores pesan más que la posibilidad de radicarse en otro país.

“La cultura y los valores pasaron al centro de la escena. Para atraer talento ejecutivo hoy se necesita autenticidad, propósito y espacios de decisión reales”, señaló Martín Gerding, director en Argentina, Uruguay y Paraguay de Page Executive.

El informe también indica que el 66% de los ejecutivos se declara satisfecho con su trabajo actual, aunque un 95% está dispuesto a analizar nuevas propuestas. Además, el 60% no proyecta permanecer más de tres años en su puesto actual, lo que sugiere un mercado dinámico y en movimiento.

Por otro lado, el estudio revela que, pese a la alta apertura a recibir propuestas, la búsqueda activa de nuevas posiciones se redujo en los últimos doce meses. En 2024, el 50% de los ejecutivos estaba en un proceso de cambio laboral; este año, el número cayó al 35%.

En paralelo, un 43% intentó negociar un aumento de sueldo, aunque solo el 30% lo consiguió. Esto refleja un mercado más selectivo y cauteloso en materia de compensaciones, que obliga a los ejecutivos a reconsiderar sus expectativas.

