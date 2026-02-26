SUBE: ¿De cuánto es el saldo negativo en febrero?

La Secretaría de Transporte informó sobre una actualización en el límite del saldo negativo con la Tarjeta SUBE, una medida que acompaña los recientes aumentos tarifarios en el transporte público. De esta forma en febrero de 2026, el saldo negativo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $4.000.

Con este monto se puede cubrir, al menos, dos pasajes en los trayectos de menor distancia dentro del sistema de colectivos metropolitanos. El saldo negativo de la SUBE se aplica de igual manera tanto en colectivos como en trenes y subtes, aunque los importes máximos dependen del tipo de servicio y la jurisdicción.

La actualización de estos montos es responsabilidad de la Dirección Nacional de Regulación Normativa de Transporte, en coordinación con la Secretaría de Transporte.

En febrero de 2026, el saldo máximo permitido para cargar la tarjeta SUBE es de $40.000.

La SUBE registrada ofrece beneficios adicionales, como el acceso a la Tarifa Socia.

El registro se puede realizar en línea, a través de la web oficial del sistema SUBE, o en los centros de atención designados por la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.