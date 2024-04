Toda la agenda deportiva del fin de semana: cuándo y por dónde ver los mejores eventos del deporte

El Manchester City de Julián Álvarez recibirá al Luton Town desde las 11 Hs por la pantalla de ESPN y Star +. Mientras que al mediodía, el Manchester United de Garnacho visitará al Bournemouth, también por la Premier League. Disponible desde las

Por la noche, el Inter Miami de Messi se enfrentará contra el Kansas City por la fecha 8 de la MLS. Desde las 21.30 Hs por Apple Pass.

El domingo comienza con el duele entre el Liverpool de Alexis Mc Allister contra el Crystal Palace, desde las 10 Hs en ESPN y Star +. Los Reds intentarán mantener la punta.

Al mediodía, desde las 11.20Hs en Canal 13 y TyC Sports, los motores rugirán en el Autódromo Juan Gálvez porque se correrá la fecha 2 del TC 2000.

Por la tarde, el asfalto rasgará en Estados Unidos porque el Moto GP se presentará en el Circuito de las Américas. Comienza a las 16 Hs por la pantalla de ESPN y Star +.

El lunes, River visitará a Instituto por la fecha 14 de la Copa de la Liga, desde las 20 Hs por ESPN Premium. El Millonario debe ganar para asegurarse un lugar en cuartos de final.

El martes cierra el choque entre Boca y Godoy Cruz, a las 19.30Hs en TNT Sports. El conjunto xeneize buscará los 3 puntos para clasificar a los playoff.

Agenda deportiva completa del sábado 13 de abril

COPA DE LA LIGA

17:00 Tigre vs Unión ESPN Premium

19:00 Huracán vs Atl Tucumán TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

08:30 Newcastle vs Tottenham DGO / ESPN / STAR +

11:00 Brentford vs Sheffield United STAR +

11:00 Burnley vs Brighton And Hove DGO / ESPN / STAR +

11:00 Manchester City vs Luton Town STAR +

11:00 Nottingham Forest vs Wolverhampton STAR +

13:30 Bournemouth vs Manchester United DGO / ESPN / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Atlético Madrid vs Girona DGO / DSPORTS / 1610 / ESPN 2

11:15 Rayo Vallecano vs Getafe DGO / DSPORTS / 1610

13:30 Mallorca vs Real Madrid DGO / ESPN 2 / STAR +

16:00 Cádiz vs Barcelona DGO / DSPORTS / 1610

SERIE A

10:00 Lecce vs Empoli STAR +

13:00 Torino vs Juventus DGO / ESPN 3 / STAR +

15:45 Bologna vs Monza STAR +

BUNDESLIGA

10:30 Bayern Munich vs Colonia DGO / ESPN 2 / STAR +

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

21:30 Kansas City vs Inter Miami Apple TV

TOP 12 DE LA URBA

15:30 Buenos Aires CRC vs. CUBA DGO / ESPN 4 / STAR +

ATP 1000 - MONTECARLO

08:30 Semifinales DGO / ESPN 2 / STAR +

FÓRMULA E

09:30 ePrix de Misano DGO

CARBURANDO

12:30 Fórmula Nacional DGO / TYC SPORTS 2

MOTO GP

12:45 Clasificación - GP EE.UU DGO / ESPN 3 / STAR +

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

16:00 Ronda 3 DGO / ESPN 2 / STAR +

Agenda deportiva completa del domingo 14 de abril

COPA DE LA LIGA

17:00 Sarmiento (J) vs Platense ESPN Premium

19:00 Central Cba (SdE) vs San Lorenzo TNT SPORTS

21:00 Gimnasia (LP) vs Banfield ESPN Premium

SERIE A

07:30 Napoli vs Frosinone DGO / ESPN / STAR +

10:00 Sassuolo vs Milan STAR +

13:00 Udinese vs Roma STAR +

15:45 Inter vs Cagliari DGO / ESPN 2 / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Las Palmas vs Sevilla DGO / ESPN 3 / STAR +

11:15 Granada vs Alavés DGO / DSPORTS / 1610

13:30 Athletic Bilbao vs Villarreal DGO / DSPORTS / 1610

16:00 Real Sociedad vs Almería DGO / ESPN 2 / STAR +

PREMIER LEAGUE

10:00 Liverpool vs Crystal Palace STAR +

10:00 West Ham vs Fulham STAR +

12:30 Arsenal FC vs Aston Villa DGO / ESPN / STAR +

BUNDESLIGA

12:30 B. Leverkusen vs Werder Bremen DGO / ESPN / STAR +

CARBURANDO

09:00 TC 2000 DGO / TYC SPORTS

ATP 1000 - MONTECARLO

10:00 Final DGO / ESPN 2 / STAR +

GOLF: MASTERS DE AUGUSTA

15:00 Ronda final DGO / ESPN / STAR +

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS

22:00 Final DGO / DSPORTS 2 / 1612