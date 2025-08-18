Tras la legalización del cannabis en Canadá, se disparan los casos de esquizofrenia.

Un aumento en los casos de esquizofrenia en Canadá, estarían relacionados con el consumo de cannabis, en Ontario, Canadá, desde la legalización de la sustancia en 2018, según lo informó Smithsonian Magazine.

De acuerdo las investigaciones recientes detectaron que la proporción de diagnósticos de esquizofrenia vinculados al consumo de cannabis casi se triplicó en Ontario tras la legalización para uso recreativo.

Un informe dirigido por Daniel Myran, médico de salud pública de la Universidad de Ottawa, la contribución del cannabis a los casos de esquizofrenia pasó de 3,7% a 10,3% entre 2006 y 2022.

Además, los diagnósticos de psicosis que no están dentro de la categoría de esquizofrenia casi se duplicaron en el mismo periodo, con un aumento especialmente marcado en los jóvenes. En ese contexto, el especialista advierte que otros factores, como el consumo de diversas sustancias o problemas previos de salud mental, podrían influir en estas cifras.

El cannabis, como sustancia psicoactiva, altera el funcionamiento cerebral y se considera uno de los factores de mayor riesgo para desarrollar psicosis crónica.