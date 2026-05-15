Turista atacó a una foca a "piedrazos"

Un nuevo episodio de maltrato animal generó indignación en las playas de Hawái luego de que un turista fuera captado mientras atacaba a una foca monje hawaiana, una especie protegida y en peligro de extinción. El hombre le arrojó una piedra al animal mientras descansaba sobre la arena, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió en una playa de la isla de Oahu y fue registrado por otras personas que se encontraban en el lugar. Según trascendió, el agresor se acercó deliberadamente al animal pese a las advertencias de quienes observaban la situación. En las imágenes se puede ver cómo toma una piedra y la lanza contra la foca, provocando la inmediata reacción de repudio de los presentes.

Las autoridades locales y organismos de protección de fauna marina confirmaron que iniciaron una investigación para identificar al responsable. La foca monje hawaiana está protegida por leyes federales debido a que quedan apenas unos pocos miles de ejemplares en estado salvaje.

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Especialistas remarcaron que este tipo de animales suelen salir del agua para descansar y que acercarse, molestarlos o intentar alimentarlos puede provocarles estrés, lesiones e incluso alterar su comportamiento natural. Además, recordaron que acosar o dañar especies protegidas puede derivar en fuertes multas y sanciones penales en Estados Unidos.

La organización encargada de la conservación marina en Hawái pidió a los turistas mantener una distancia prudente de la fauna silvestre y respetar las señalizaciones colocadas en las playas. “Las focas monje son parte fundamental del ecosistema y necesitan espacios seguros para sobrevivir”, señalaron desde el organismo.

El caso volvió a abrir el debate sobre el comportamiento irresponsable de algunos visitantes en destinos turísticos naturales y la necesidad de reforzar campañas de concientización para preservar especies vulnerables.