Vicepresidente de Coninagro: “Hay mucho más maíz de lo que dice el Gobierno”

El gobierno de Alberto Fernández entró en conflicto con el sector agropecuario y de agricultura con el campo, que efectivamente anunció un paro de tres días a partir del lunes frente a una prohibición a la exportación de maíz por 60 días. Aparte, se vienen dando otras medidas como el aumento de las retenciones al sector de la lechería. Por eso RePerfilAr se comunicó con Elbio Néstor Laucirica, Vicepresidente de Coninagro, para que cuente cómo viene el diálogo en la mesa de enlace: “Hemos rechazado la intervención de los mercados. No se lo viene escuchando al sector en buena medida y no venimos tomando las decisiones necesarias como para poder darle previsibilidad al productor, más inversión y generar más empleo. Nosotros no nos adherimos al cese de actividades por la situación socioeconómica que estamos viviendo en todo el país, no es oportuno realizar un paro”, explicó Laucirica.

Consultado si podría llegar haber otras formas de tratar de limitar la inflación con el incremento del precio del maíz y que no se traslade a los precios, Elbio expresó: “Se le han llevado al Gobierno desde la mesa de enlace del movimiento de Coninagro, y también desde la cadena agroindustrial, propuestas de trabajo concretas como para que la mesa de los argentinos esté garantizada. No es necesario hacer este cierre de exportaciones, porque por un lado le quita divisas al país y por el otro también lo imposibilita de poder generar mucho más empleo y movilización de la economía”.

Otro revés para el campo: suben retenciones a la leche y otros productos lácteos

En su columna semanal, Artemio López dijo que el incremento del precio del maíz fue tal que si eso se trasladara al mercado habría 15 puntos adicionales en el valor de la canasta básica. “La incidencia que tiene el maíz en el precio del pollo algunos estudios lo dan en el 10 por ciento. Por más que haya una suba del maíz importante del 10 por ciento puede influir en 1, 2 por ciento en el precio final al consumidor”, aclaró el Vicepresidente de Coninagro.

Además, Elbio Néstor Laucirica detalló distintas alternativas: “Poder invertir en el mercado como los que son a futuro, se podrían haber utilizado cuando el maíz estaba barato. Haber hecho, por ejemplo, las previsiones de compra o buscar una posibilidad de compra de maíz a determinado precio y venderlo desde la exportación, el productor vendérselo al consumidor a precios más accesibles. Medidas impositivas, crediticias, hay un montón de formas y que muchos de los técnicos de la cadena agroindustrial se la han presentado al Gobierno para garantizar”, y finalizó: “Dicen que no hay maíz, sí lo hay, y mucho más de lo que dice el Gobierno y fundamenta esta medida. Les hemos llevado los datos para que ellos los tengan”.