10 tips para cuidar la voz, sobre todo si es tu herramienta de trabajo

por Bàrbara Defoix

La voz es ser la principal herramienta de comunicación y, en muchos casos, de trabajo. Alrededor de un 10% de la población sufre trastornos vocales durante el año pero, como se trata de una molestia que no causa dolor, la mayoría no le da importancia. Por eso, no se cuida adecuadamente y surgen problemas.

Estar alerta ante cualquier molestia duradera con respecto a la voz es importante porque puede esconder una patología severa o ser un indicio de un problema que, de ser tratado y solucionado rápidamente, puede evitar que derive luego en la necesidad de tratamientos complejos o una fonocirugía.

“En grupos específicos de la población, por ejemplo los que trabajan con la voz sin tener entrenamiento adecuado para ello, la disfonía puede alcanzar una prevalencia hasta del 75 por ciento según la profesión”, alertó en declaraciones a PERFIL Iris Rodríguez, laringóloga del servicio de otorrinolaringología del Hospital Italiano.

Trastornos de la voz: 8 síntomas a tener en cuenta con tu médico

Si no se cuida de forma adecuada, a largo plazo puede acarrear complicaciones severas. “Como todo problema de salud librado a su evolución sin adecuado diagnóstico y tratamiento, puede volverse crónico e ir en aumento hasta perder totalmente la voz o quedar no apta para trabajar con ella”, remarcó la laringóloga.

Las personas más susceptibles de tener problemas en la voz son aquellas que hacen un mal uso o abuso de la misma al trabajar con ella, o no realizan un entrenamiento o preparación adecuados para emplearla.

Los locurtores deben aprender a no hacer ni un mal uso ni un abuso de la voz.

Los profesionales de la locución se encuentran entre ellos. Cada 3 de julio se conmemora en nuestro país el Día del Locutor Nacional, en homenaje de la fecha en la que se fundó la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), que dio origen a la entidad que los nuclea.

En motivo de esta jornada, la profesional compartió un listado de tips que podamos adoptar para cuidar la voz:

Evitá el tabaquismo, fumar es la causa de muchas enfermedades de las cuerdas vocales, como por ejemplo el cáncer de laringe. Reducí o eliminá por completo la ingesta de alcohol y cafeína porque causan deshidratación de las cuerdas vocales. Hablá despacio y tomate tu tiempo para respirar entre las frases que pronunciás. Bebé agua antes, durante y después de usar la voz, especialmente tras un período prolongado. Considerá el entrenamiento vocal, ya que las cuerdas vocales son músculos y necesiran desarrollar resistencia. Dormí ocho horas diarias para tener una voz clara y eficiente. Practicá técnicas relajación como yoga, meditación o tai chi para reducir el estrés, el cual provoca una producción forzada de la voz y daños en el tracto vocal. Tratá de no carraspear o toser de forma frecuente, puesto que puede dañar los tejidos de las cuerdas vocales. Si presentás esa molestia, tomá sorbitos de agua o tené caramelos a mano para aliviarla. Si persiste por más de dos semanas, acudí al médico. No te automediques, puesto que algunos medicamentos como por ejemplo los descongestivos para resfríos o alergias pueden producir sequedad en las cuerdas vocales. Si te lo indica un médico, tomá mucha agua y mantené el ambiente humidificado. Si trabajás en condiciones acústicas adversas como ambientes cerradios, ruidosos, al aire libre, etc. consultá con el médico laringólogo para realizar entrenamiento vocal y utilizar micrófono.

Tener una sensación frecuente de quemadura detrás del esternón, la acidez o el sabor agrio en la boca y el mal aliento pueden ser indicios de problemas digestivos que podrían afectar la voz. En el caso de presentarlos, consultá con un experto en laringología.

Del mismo modo, experimentar una obstrucción nasal severa o respirar con la boca abierta predisponen a padecer disfonía por lo que es aconsejable hablar con un profesional.