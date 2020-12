Carlos Kambourian: "¿Qué pasaba si Putin no decía nada sobre la vacuna?"

El pediatra y ex director del Hospital Garrahan, Carlos Kambourian (MN 105494), criticó este jueves 17 de diciembre al Gobierno nacional por su manejo sobre la vacuna contra el coronavirus y apuntó contra la falta de información de la vacuna rusa Sputnik V: "¿Qué pasaba si Putin hoy no decía nada?".

La frase del médico es en relación a que el presidente ruso afirmó que no se aplicó la vacuna porque aún no está recomendada para mayores de 60 años mientras en Rusia hay una comitiva argentina encabezada por la secretaria de Salud Pública, Carla Vizzotti, que traería 600 mil dosis para antes de Navidad.

Esto generó una gran incertidumbre y Kambourian, entrevistado por LN+, comentó: "No sé si es un teléfono descompuesto, estas son cosas que son sabidas, son habituales también en los procesos de investigación, me pregunto qué pasaba si Putin no decía nada. Venía la vacuna y yo como médico tenía que administrarla, se la daba a mi viejo, ¿y después?. Por eso marco tanto los problemas de vacunación".

"Soy pediatra y trabajamos con vacuna todo el tiempo, es pura confianza. Yo hoy no estoy convencido, no es culpa mía, es culpa de estas idas y vueltas", dijo y añadió: "Están apareciendo todo el tiempo nuevas excepciones para aplicar la vacuna rusa, no es solo el mayor de 60 y el menor de 18. Cualquier persona con cáncer no se puede dar la vacuna allá. La Sputnik no se la puede dar una embarazada".

Eduardo López sobre la vacuna rusa: "Se manipuló la información" y "hay que ponerla en stand by"

"Lo peor es que llegue la vacuna y la gente tenga miedo de ir a vacunarse. Montarse sobre una vacuna genera descuidos. En medicina, las falsas expectativas ... no están bien. Seguro no lo hicieron adrede. Esto genera una resistencia o una falta de credibilidad", agregó.

Asimismo, afirmó: "No es caprichoso que los profesionales de la salud insistamos que organismos internacionales como la FDA tengan que observar estos protocolos de estudios y digan qué hay de positivo y no de la vacuna".

"Tampoco hoy habría 8 mil casos como hay, montarse en la vacuna exclusivamente y esperarla tan ansiosamente, hace que la gente se descuide. Hay relajamiento que tiene mucho que ver con eso. Tenemos un momento de suba de casos, es grave lo que pasa hoy", expresó.

Carla Vizzotti: "La recomendación de uso de la vacuna rusa es hasta los 60 años"

Sobre la vacuna de Pfizer, manifestó: "Entiendo que en el punto de la ley hay cosas relacionadas a la conservación de las vacunas. Argentina pretendía alguna cuestión del laboratorio que no estaban dispuesto a dar. En definitiva, no tenemos a la vacuna de Pfizer".

Por otro lado, Kambourian también aseguró que va a llegar la segunda ola antes que la vacuna. "No pasamos la primera ola. Este germen mata porque hay deficiencias en la atención. ¿Qué estrategia hay para controlar la pandemia?. Solamente estamos esperando una vacuna que hoy no está".

EuDr / ds