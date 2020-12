Eduardo López sobre la vacuna rusa: "Se manipuló la información" y "hay que ponerla en stand by"

Eduardo López, el infectólogo que forma parte del grupo de asesores del presidente Alberto Fernández, salió a cuestionar al Gobierno nacional por su estrategia de comunicación sobre la vacuna contra el cononavirus y puso un manto de dudas sobre la vacuna rusa Sputnik V: "Argentina tiene que ponerla en stand by".

"La rusa de (Vladimir) Putin es una vacuna que se informó mal, se manipuló mal la información. Hoy por hoy, no sabemos los datos de la Sputnik V de la fase 3, que es de la gran cantidad de individuos, entre 30 y 40 mil. Se mide eficacia y seguridad, hoy los datos no los tenemos", expresó el especialista que fue entrevistado por Edi Zunino.

En esa línea, se refirió a los dichos de Putin, quien no se aplicó la vacuna porque aún no está aprobada para mayores de 60 años: "Además, escuchamos la opinión de un político, en este caso de Putin, que dice yo no me vacuné porque la vacuna no está recomendada para mayores de 60 años".

"Y nosotros íbamos a mandar los aviones y ahora no mandamos los aviones. Tenemos gente capaz allá que no nos mandan información para tranquilizar a la gente", criticó López en referencia a la comitiva encabezada por la secretaria de Salud Pública, Carla Vizzotti, junto a un grupo de expertas de la ANMAT que fueron a recabar información y traerían las primeras dosis antes de Navidad.

Oficial: las primeras dosis de la vacuna rusa estarán el 24 de diciembre en Argentina

Asimismo, comentó: "Hoy por hoy, Argentina tiene que poner en stand by la vacuna Sputnik V, hay que pedirle a los rusos que publique rápidamente los datos o sino que el Instituto Gamaleya le envíe al Malbrán todos los datos que tiene de la fase 3 para saber si se usa o no en mayores de 60 años, porque si la vacuna es buena, va a ser una gran ventaja poder utilizarla, pero si no es útil, o falla tanto en mayores de 60 años, nuestra estrategia vacunal, que estoy totalmente de acuerdo de vacunar adultos mayores en primer lugar, se cae porque no tenemos la vacuna para esto".

"Cuando la política se mete en la ciencia, pierda la ciencia. Uno no tiene que ni ponerla en el pedestal ni enterrar a la vacuna rusa. Hay que esperar los datos.

Hubo un Zoom que participé con el Instituto Gamaleya que lamentablemente no mostraron diapositivas, fue todo una charla a capela sobre los datos. En una charla científica uno necesita visualizar los datos y los papers, eso todavía no lo han cumplido", contó.

Carla Vizzotti: "La recomendación de uso de la vacuna rusa es hasta los 60 años"

En cuanto a la carrera por la vacuna, manifestó: "Fue una carrera impresionante por la vacuna. Una vacuna no está en el mercado por no menos de 6 años, muchas llevaron 10 o 14 años, esta en 9 meses".

Y sobre la estrategia del Gobierno argentino, opinó: "Argentina inició una estrategia de tres vacunas, la de Pfeizer, AstraZeneca y la de Putin. El problema de la de AstraZeneca es que la eficacia no fue del 90%, rodondeándole fue del 70%, esto significa que para 10 individuos que se vacunan, en 3 no es la adecuada. En la de Pfeizer, no hay acuerdos jurídicos. Entonces la vacuna de Putin rusa fue la alternativa. Pero no está aprobada para mayores de 60 años. La de AstraZeneca que está aprobada para esto, no la vamos a tener hasta marzo".

EuDr / ds