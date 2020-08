Fernán Quirós: "Llevamos una semana con menores casos que la anterior pero hay que ser prudente"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, brindó detalles sobre la situación sanitaria de la ciudad de Buenos Aires por la pandemia de coronavirus con el anuncio de la extensión de la cuarentena de telón de fondo.

El funcionario de salud porteño confirmó un descenso de los contagios registrados en la Ciudad en los últimos siete días. “Efectivamente llevamos una semana con menores casos que la anterior. Eso se expresa en todos los indicadores de proyección de casos, tanto el R [tasa de reproducción] que estos días está dando por debajo de 1, como el tiempo de duplicación, que ha pasado los 40 días”,

No obstante, Quirós advirtió que no significa que la curva esté en descenso definitivo: “Ha pasado hace dos semanas y volvió a crecer por lo que diría de ser prudente”. “Hay que tener una mirada de mucha prudencia, de desandado paulatino y prudente y en base a ello vamos a seguir trabajando junto con la medición de evidencia de cómo van impactando los datos”, agregó.

Nicolás Kreplak reconoció que las cifras de fallecidos pueden no ser las reales

Al término de la exposición de datos, Quirós insistió con el pedido de la donación de sangre para los procedimientos habituales como de plasma para el tratamiento de los enfermos de covid-19 en los hospitales y las cuatro postas ubicadas en los barrios de Belgrano, Caballito, Barracas y Montserrat.

“Tenemos todavía un camino por delante hasta la aparición de la vacuna, que tenemos que manejar inteligentemente con cada uno de nosotros como ciudadanos estemos dispuestos a aportar algo de nosotros. Tenemos que ir aprendiendo a manejarnos en cada semana epidemiológica de acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar, que es heterogénea en todo el país”, indicó el ministro de Salud porteño.

Con respecto a las declaraciones del viceministro de Salud bonaerense sobre que es probable que haya muchos fallecidos que no se registren en el día debido a retrasos en la carga de datos, Quirós aseveró que esta situación se dio en todos los países y que se trabaja en el “curado” de información para reacomodar las cifras.

Por otro lado, Quirós consideró que es “natural” que su par nacional, Ginés González García, expresara que el uso del transporte público se limite a los trabajadores esenciales mientras no haya una vacuna o cura contra el coronavirus.

“Por las experiencias de lo que está ocurriendo en Europa, que si bien no hay curvas muy dramáticas el virus sigue circulando en la sociedad y hay casos por día que no pueden evitar. De manera que es natural que hasta que parezca una vacuna vamos a tener una forma de vida, de circulación y de trabajo que no va a ser la que teníamos previamente. Pero yo confío plenamente en que con todos los ciudadanos vamos a ser capaces de entender y aprender cómo manejarnos y poder seguir paulatina y progresivamente estas limitaciones que tenemos en este periodo tan intenso”, manifestó.

Hugo Sigman: "La vacuna va a estar entre abril y mayo de 2021"

La conferencia de prensa de Quirós se realiza a pocas horas de que el presidente Alberto Fernández anuncie pasado el mediodía la próxima etapa de cuarentena hasta fines de agosto, acompañado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la Quinta de Olivos.

El presidente se reunió ayer con Rodríguez Larreta y Kicillof y vieron con "mucha preocupación" la situación del sistema de salud, por lo que "no habrá grandes cambios" a partir del próximo 17 de agosto, según trascendió.

"El anuncio será en la línea con lo que venimos hablando, no habrá grandes cambios. Hay mucha preocupación por el sistema de salud", detallaron a la agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

B.D.N.