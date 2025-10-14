Día Mundial de la Donación de Órganos: la Ley Justina que modificó el régimen en Argentina

La Ley Justina 24.447 de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, se inspiró en una nena de 12 que falleció en noviembre del 2017 en la Fundación Favaloro, cuando esperaba por un trasplante de corazón y modificó el régimen en Argentina. En el caso de los menores, se posibilita la obtención de la autorización para la ablación por los dos padres o por aquel que se encuentre presente en el momento. El nuevo escenario legal argentino que rige desde el año 2018 sobresale en la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Órganos que se celebra cada 14 de octubre.

La jornada busca concientizar sobre la importancia de donar, agradecer a quienes dieron una segunda oportunidad de vida y promover la conversación familiar sobre este acto solidario. Dentro de los cambios que introdujo la nueva legislación, se subraya que se debe destinar como mínimo un 20% de los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes a capacitación.

Córdoba se prepara para coordinar mejor la donación de órganos y tejidos

La normativa que obtuvo 202 votos afirmativos y ninguno negativo en la Cámara de Diputados, estableció que todas las personas mayores de 18 años sean donantes, salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario.

Día Mundial de la Donación de Órganos

Según señala la Ley Justina “podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos a toda persona mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos”.

La ley propone que tanto los hospitales públicos y privados deben contar con servicios destinados a la donación de órganos y al tratamiento del paciente.

El nuevo servicio deberá contar con al menos un médico que detecte potenciales donantes, asesore a las familias y garantice el proceso de donación. También se establece la capacitación para los profesionales que formen parte del proceso.

Perdieron a su hija en un accidente y transformaron el dolor en una lucha por la vida y la donación de órganos

Día Mundial de la Donación de Órganos: los dos cambios sustanciales que introdujo la Ley Justina

En relación con ello, la Ley Justina de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células introdujo uno de los cambios más trascendentales en Argentina. Se trata de la Creación de Servicios de Procuración Intrahospitalaria, implica que diariamente “habrá un médico responsable de trasplantes en todos los hospitales que consideremos, lo cuál agilizará enormemente los procedimientos”.

En el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos, la ley 24.447 “simplifica y optimiza los procesos que requieren intervención judicial". "Se baja de seis a cuatro horas el tiempo para que los jueces se expidan, en casos de accidentes de tránsito, heridas de bala y demás causales de muerte que impliquen el accionar de la justicia”.

Día Mundial de la Donación de Órganos

A siete años de la Ley Justina la Ciudad se iluminará de violeta

El presidente del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante), quien enfatizó que en esas formalidades “se perdían órganos o se obtenían en peor estado debido a la demora en la ablación”.

Según datos del INCUCAI, en la actualidad 7.733 pacientes, entre ellos 250 son niños y adolescentes, esperan un trasplante de órganos y 2.961 un trasplante de tejidos. Además, 3 mil esperan un trasplante de córneas y unas 30 mil personas están en diálisis.

