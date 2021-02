La OMS aprobó dos variantes de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este lunes 15 de febrero que aprobó de emergencia el uso de dos versiones de la vacuna AstraZeneca. En el marco de la pandemia por el coronavirus y las nuevas variantes de la enfermedad, la organización informó esta decisión en sus redes.

Así lo publicó en Twitter la OMS. En su cuenta oficial difundió el siguiente texto "Hoy la OMS dio una lista de uso de emergencia a dos versiones de la vacuna contra el Covid-19 de Oxford-AstraZeneca, dando luz verde para que estas vacunas se implementen a nivel mundial a través de COVAX ".

Las dudas sobre la vacuna de AstraZeneca que preocupan al mundo

Además, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que "una de las vacunas es producida por SKBio en Corea del Sur y la otra es producida por el Serum Institute de la India. Aunque ambas empresas están produciendo la misma vacuna contra el Covid-19, debido a que se fabrican en diferentes plantas de producción, requerían revisiones y aprobaciones separadas".

