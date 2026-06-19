El Día Internacional del Yoga llega al Parque Olímpico con actividades gratuitas

La Embajada de la India en Argentina celebrará este sábado 20 de junio el 12.º Día Internacional del Yoga (IDY 2026) con una jornada abierta al público que reunirá actividades de bienestar, propuestas culturales y gastronomía en el Pabellón América del Parque Olímpico de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento se desarrollará entre las 10 y las 17.30, con entrada libre y gratuita, y tendrá como objetivo promover los beneficios físicos, mentales y emocionales del yoga, difundir los sistemas de salud tradicionales y alternativos de la India y fortalecer los vínculos culturales entre ambos países.

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La celebración está organizada por la Embajada de la India y espera convocar a miles de personas, luego del éxito registrado en la edición de 2025, que se llevó a cabo en el mismo predio y se consolidó como uno de los principales encuentros culturales y de bienestar impulsados por la representación diplomática en Argentina.

El programa incluirá una sesión masiva de yoga, clases grupales para principiantes y practicantes de nivel intermedio, espacios de meditación guiada, charlas sobre salud holística, nutrición y bienestar, además de actividades destinadas a fomentar hábitos de vida saludables.

Entre las principales novedades de esta edición habrá dos propuestas que se presentarán por primera vez: una sesión de yoga para personas con discapacidad de todas las edades y un espectáculo cultural que combinará música y danzas folclóricas argentinas con presentaciones tradicionales y de música clásica de la India.

Además, los asistentes podrán recorrer el Festival de la India, un espacio donde empresas indias radicadas en Argentina exhibirán textiles, prendas de vestir, artesanías, alimentos, especias, café y té. También habrá un sector gastronómico dedicado a la cocina tradicional india, con distintos platos típicos para degustar durante toda la jornada.

La Embajada señaló que el encuentro busca consolidarse como un espacio de intercambio cultural y de promoción del bienestar integral, acercando al público argentino algunas de las principales tradiciones de la India.

El cronograma completo de la jornada

Las puertas del Parque Olímpico abrirán a las 9.30. A las 10.16 quedará inaugurada oficialmente la Exposición Cultural y el Festival de la India.

A las 10.45 comenzará el acto oficial del 12.º Día Internacional del Yoga, acompañado por los primeros espectáculos culturales.

La tradicional sesión del Protocolo Común de Yoga, eje central de la celebración, se desarrollará desde las 11.20.

Posteriormente, a las 12.15, tendrá lugar la actividad de yoga para personas con discapacidad, organizada por YAD International, mientras que a las 12.35 se realizará una mesa redonda bajo el lema "Yoga para un envejecimiento saludable".

Durante la tarde, a las 14.15, se ofrecerá una sesión de meditación guiada a cargo de Nath Yoga. El programa artístico finalizará a las 16.30, mientras que la exposición cultural, el Festival de la India, los puestos gastronómicos y el pabellón de la Embajada permanecerán abiertos hasta las 17.30.

Desde la representación diplomática destacaron que la nueva edición reafirma el compromiso de la India con la promoción de estilos de vida saludables, el bienestar integral y el fortalecimiento de los lazos culturales entre los pueblos de India y Argentina.

RG