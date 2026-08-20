El Gobierno dio de baja a 18 prepagas y mutuales del registro oficial: cuáles son

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), como parte del proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado.

La medida se tomó luego de que las inspecciones detectaran que las entidades no desarrollaban actividades comprendidas en la Ley N° 26.682, no contaban con afiliados activos o no habían presentado la documentación respaldatoria exigida por la normativa.

Según explicó el organismo, las entidades fueron notificadas e intimadas a regularizar su situación. Ante la falta de respuestas satisfactorias o el incumplimiento de los requisitos, la SSS rechazó las solicitudes de inscripción definitiva y dispuso la baja de los registros provisorios.

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El organismo sostuvo que el objetivo es que el RNEMP esté integrado únicamente por entidades que cumplan con las condiciones legales y desarrollen efectivamente actividades vinculadas a la medicina prepaga.

Las 18 entidades dadas de baja

Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)

Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)

Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)

Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)

Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)

Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)

AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)

Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1645-7)

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)

EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1291-2)

Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)

Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1373-1)

Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1572-0)

Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1579-9)

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada (COEVICAL) (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)

Cardio S.A. (RNEMP Provisorio N.º 1-1521-8)

Una obra social fue declarada en situación de crisis

En paralelo, la SSS declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. N° 1-0460-3). La decisión se adoptó luego de detectar incumplimientos en distintos indicadores prestacionales, jurídico-institucionales, contables y de atención al beneficiario, además de observaciones vinculadas con la situación económico-financiera y la capacidad de repago.

A partir de la declaración de crisis, la entidad deberá presentar un plan de contingencia con medidas destinadas a regularizar su situación. Las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis de la SSS deberán monitorear el cumplimiento de ese programa.

La medida forma parte del proceso de fiscalización que lleva adelante el organismo sobre las entidades inscriptas en los registros del sistema de salud. La Superintendencia busca depurar el padrón y evitar que permanezcan registradas organizaciones que no tengan actividad efectiva o que no cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.