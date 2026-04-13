El "Paciente de Oslo" logra la remisión del VIH tras un trasplante de células madre de su hermano

En el año 2020, un paciente noruego de 63 años, diagnosticado con VIH en 2006 y con un síndrome mielodisplásico en 2017, se sometió a un trasplante de células madre en el Hospital Universitario de Oslo que resultó en la eliminación detectable del virus de su organismo. El hallazgo, publicado recientemente en la revista Nature Microbiology, destaca que su propio hermano portaba la mutación CCR5-delta 32. Este caso es excepcional, ya que el paciente ha podido interrumpir el tratamiento antirretroviral sin que el virus reaparezca en su sangre, intestino o médula ósea tras cuatro años de seguimiento.

El caso, documentado por el equipo del médico Anders Eivind Myhre, se suma a un grupo reducido de alrededor de diez pacientes en el mundo que han logrado una remisión sostenida del virus tras este tipo de intervenciones. “A efectos prácticos, estamos bastante seguros de que está curado”, afirmó el especialista en declaraciones a la agencia de noticias AFP.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El paciente convivía con el VIH desde 2006 y en 2017 fue diagnosticado con síndrome mielodisplásico, un tipo de cáncer hematológico potencialmente mortal. Ante la necesidad de un trasplante, los médicos optaron por su hermano como donante. Recién el día del procedimiento descubrieron que poseía la mutación CCR5-delta 32, una variante genética extremadamente poco frecuente —presente en cerca del 1% de la población del norte de Europa— que impide que el virus infecte las células inmunitarias.

“No teníamos ni idea… fue increíble”, relató Myhre sobre ese hallazgo. El propio paciente describió la situación como “ganar la lotería dos veces”.

Dos años después del trasplante, bajo estricto control médico, el hombre dejó de tomar la terapia antirretroviral.

Tarifa Social SUBE 2026: quiénes pueden acceder al 55% de descuento en colectivos en abril

Desde entonces, y a lo largo de cuatro años de seguimiento, los investigadores no detectaron rastros del virus en sangre, médula ósea ni tejidos intestinales. Además, observaron la desaparición progresiva de anticuerpos específicos, lo que sugiere que el organismo ya no está expuesto al VIH.

El estudio también destaca una particularidad: es la primera vez que un paciente alcanza esta remisión con células madre provenientes de un familiar directo. Según explicó Marius Troseid, coautor del trabajo y profesor de la Universidad de Oslo, el sistema inmunitario del paciente fue “completamente reemplazado” por el del donante, un fenómeno que pudo confirmarse en distintos tejidos del organismo.

Este caso se inscribe en una serie de antecedentes que comenzaron en 2008 con Timothy Ray Brown, el primer paciente considerado curado del VIH, seguido por otros en ciudades como Londres, Nueva York o Düsseldorf. Más recientemente, investigaciones sugirieron que incluso trasplantes sin la mutación completa podrían inducir remisiones prolongadas, lo que amplía el campo de estudio.

Día Mundial del Parkinson: el desafío de 100.000 argentinos y la clave del abordaje integral

Sin embargo, los especialistas advierten que este tipo de tratamiento no es aplicable a la mayoría de las personas que viven con VIH. El trasplante de células madre es un procedimiento complejo, de alto riesgo y reservado para pacientes con enfermedades hematológicas graves. En contraste, los tratamientos antirretrovirales actuales permiten mantener una calidad y expectativa de vida cercanas a la población general.

GD / EM