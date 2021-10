Nuevas medidas: todo lo que hay que saber para entrar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre

El gobierno de los Estados Unidos confirmó que regirán nuevos requisitos para ingresar al país a partir del 8 de noviembre para la mayoría de los extranjeros vacunados contra el Covid-19. Habrá "excepciones muy limitadas" para autorizar a aquellas personas que no hayan sido inoculadas.

Según el decreto firmado por el presidente Joe Biden, los visitantes no sólo deberán contar con el esquema de vacunación completo, sino que la nación norteamericana aceptará únicamente los sueros aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos son: Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen (de Johnson & Johnson), AstraZeneca, Covieshield, Sinopharm y Sinovac.

Ya que las vacunas Sputnik V y Cansino aún no han sido admitidas por ninguno de estos organismos, los argentinos que las hayan recibido no podrán ingresar por el momento al territorio estadounidense. Tampoco podrán hacerlo los que hayan recibido alguna combinación que incluya el suero desarrollado en Rusia.

Estados Unidos permitirá ingreso de extranjeros vacunados desde noviembre

También se deberá acreditar estar totalmente vacunado desde al menos 14 días antes de arribar (es válido el código QR de la aplicación Mi Argentina) y presentar un test negativo de coronavirus tres días anterior a la fecha.

Los extranjeros que no sean residentes permanentes en Estados Unidos y no estén inoculados no podrán entrar al país, con algunas excepciones que incluye a los menores de 18 años y a viajeros de los países con una tasa de vacunación total inferior al 10 por ciento debido a la falta de disponibilidad de vacunas. Aunque la Casa Blanca todavía no compartió el listado definitivo, se trataría de 50 países en los que se encuentran Nicaragua, Irak, Haití y distintas naciones africanas, entre otros.

También podrán ingresar personas no vacunadas que sean participantes en algunos ensayos clínicos de las vacunas anti Covid-19, necesiten viajar por razones de emergencia o humanitarias, que tengan contraindicaciones médicas o cuya entrada al país sea determinado por la Secretaría del Estado como "de interés nacional", entre otras excepciones.

Los condiciones para los que no hayan recibido la vacuna o no tengan el esquema completo y se encuentren dentro de los grupos exceptuados serán menos flexibles: deberán presentar un PCR realizado un día antes de viajar y hacer una cuarentena de 7 días. Además, tendrán que hacerse una prueba luego de entre 3 y 5 días de haber llegado al país.

Estados Unidos aprobó los refuerzos "combinados" de las vacunas contra el Covid-19

Por su parte, los menores que tengan entre 2 y 17 años deberán realizarse un test tres días antes del viaje (si van con un adulto vacunado) o un día antes (si vuelan solos o con adultos no vacunados).

Por último, quienes lleguen de países con poca disponibilidad de vacunas y quieran permanecer en Estados Unidos más de 60 días deberán comprometerse a vacunarse allí.

FP CP