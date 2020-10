Experto confirma que Covid será parte de la vida diaria: "Se convertirá en algo como la gripe"

Todo parece indicar que la pandemia se extenderá hasta finales de 2021. Los motivos para que una parte de la opinión científica mundial haya llegado a esta conclusión, los explicó el Dr. Felix Drexler a la agencia informativa germana DW:

De acuerdo al especialista de renombre mundial, lo más importante es tener disponible la vacuna lo antes posible y, una vez que se logre habrá que hacer un trabajo inmenso para producirla, y "después se la tiene que enviar a todos los rincones del mundo. Si en Alemania esto es difícil, nos podemos imaginar cómo será en Bolivia o Perú, países con lugares de difícil acceso", dijo.

Drexler sostiene que apenas descubierta la vacuna, no cree que más del cinco por ciento de la población pueda ser vacunada. Un punto importante estará en la discusión sobre "la priorización, la ética y el trabajo multilateral, incluyendo los distintos factores que hay en la sociedad" para acceder a la vacuna. "Después de vacunar a los que mantienen la estabilidad de un país, se tendrá que ver quiénes siguen, por ejemplo, por edad, peso, o enfermedades previas. Es necesario administrar esto de forma transparente, e ir vacunando a la población hasta que tengamos una inmunidad que haga que la pandemia sea manejable".

Sin embargo, es su opinión que "el virus llegó para quedarse. Posiblemente se convertirá en algo como la gripe o la influenza. Esos virus también son bastante patogénicos. La influenza mata a mucha gente al año. El SARS-CoV-2 no se debilitará. La diferencia es que la población será inmunizada por medio de la vacuna, o quizás después de una infección. Habrá un cierto nivel de inmunidad grupal, y un nivel de inmunidad individual que no permitirá que muera tanta gente. Probablemente ese sea el futuro del nuevo coronavirus".

Un problema llamado América Latina

"Ojalá que América Latina tenga un acceso rápido a la vacuna", dice Felix Dexler, "como ha prometido la iniciativa Covax, la plataforma de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tratamiento igual para todos los países". "El problema de la débil infraestructura sanitaria en América Latina hará que la vacuna llegue probablemente de una manera más retrasada a los últimos rincones de cada país. Esto tiene que ver con el problema de descentralización en los países latinoamericanos".

"De esta pandemia tenemos que aprender que hay que discutir en un proceso democrático la inversión pública en salud. Tenemos que mejorar los sistemas sanitarios, incluso en Alemania. Sería un desastre salir de esta pandemia severa, sin haber cambiado absolutamente nada", sostuvo Drexler.

Los países latinoamericanos han entrado en la iniciativa Covax que consta de 16 vacunas. "Esta iniciativa asegura que otros países también tengan acceso a la vacuna. En principio, la mayoría de países están en Covax, y cada país está también, paralelamente, haciendo acuerdos bilaterales con las empresas, porque sienten que faltan. Pero que llegue la vacuna no significa que todos vamos a ser vacunados. Tenemos que exigir que haya un proceso transparente y que no sea politizado", advirtió el médico alemán.

El impacto económico es el principal factor social negativo que trajo aparejado el coronavirus y el aislamiento al que obligó a las poblaciones del mundo, que en la región de América Latina y El Caribe adquirió dimensiones de extrema gravedad. En opinión de Drexler "Si miramos el número de empleos que se han perdido en la región es brutal. Además de una infraestructura de salud débil, que hace que casi todos los esfuerzos del sistema público se enfoquen en el COVID-19. Ahora vemos en América Latina varios brotes de dengue dramáticos y con una mortalidad muy elevada. No sabemos todavía, y estamos lejos de entender, de dónde surgen. Algunos estudios indican que tiene que ver con la exposición anterior al zika, que también fue una epidemia muy fuerte en la región".

"Y, obviamente, las otras enfermedades tropicales, que también están relacionadas con un desequilibrio social. Todo eso se está agravando por el coronavirus, y necesitamos urgentemente responder ante ello. De esta pandemia tenemos que aprender que hay que discutir en un proceso democrático la inversión pública en salud. Tenemos que mejorar los sistemas sanitarios, incluso en Alemania. Sería un desastre salir de esta pandemia severa, sin haber cambiado absolutamente nada".

La inmunidad de rebaño y los casos de reinfección

En pleno debate sobre la inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, Drexler consideró: "No sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo puede llegar a permanecer la inmunidad natural. En realidad, no me preocupa mucho. Yo diría que en la primera ola no habría mucho problema. La gente cree que los anticuerpos no se detectan después de un par de semanas o meses, que algunos son asintomáticos, o que tuvieron una infección leve. Quizás desarrollen una respuesta de anticuerpos detectable, pero eso no quiere decir que sean inmunes. También es verdad que cuando uno reciba la vacuna o se infecte, no será inmune toda su vida.

Se espera que al haber una proporción significativa de personas que están protegidas frente a una determinada enfermedad, actúen como barrera para impedir que el virus alcance a los que no están protegidos. Ese es el concepto básico de "inmunidad de rebaño".

El ritmo al que una enfermedad se expande es lo que permite calcular cuál es el umbral de inmunidad de rebaño. Los especialistas, entre los que se incluye Drexler, estiman que se necesitaría que el 60% o 70% de la ciudadanía tenga anticuerpos contra el nuevo coronavirus para frenar la circulación. Sin embargo, no se trata de un número establecido. Al respecto la opinión del experto es "Hay que diferenciar la inmunidad de rebaño de la inmunidad individual. La inmunidad de rebaño, que suponemos se alcanza con un 60 por ciento de la población infectada, no es el fin de la pandemia. Pero hace que el brote disminuya en su extensión, y estaremos viendo más que nada rebrotes esporádicos. El coronavirus nunca desaparecerá, pero será mucho más manejable".

HV / DS