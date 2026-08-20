Guía para afiliados: qué pasa con tu cobertura si tu prepaga fue eliminada del registro

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio de baja a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), tras detectar que no desarrollaban actividades comprendidas por la normativa, no tenían afiliados activos o no habían presentado la documentación requerida.

Ante estas bajas, una de las principales dudas es qué ocurre con quienes tenían cobertura en alguna de las entidades alcanzadas. En esta última etapa, la SSS señaló que las organizaciones excluidas no contaban con afiliados activos al momento de las auditorías, por lo que la medida no implicaría una interrupción de prestaciones para los usuarios.

De todos modos, quienes tengan dudas sobre el estado de su cobertura pueden consultar el registro oficial de la Superintendencia y verificar si su entidad continúa habilitada para operar.

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El Gobierno dio de baja a 18 prepagas y mutuales del registro oficial: cuáles son

¿Qué derechos tenés como consumidor?

Si una persona abonó cuotas a una entidad que posteriormente fue excluida del registro, puede reclamar por la información recibida y por la cobertura contratada. La Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240) establece distintos derechos que pueden resultar aplicables en estos casos.

Derecho a la información: el consumidor tiene derecho a recibir información cierta, clara y adecuada sobre el servicio contratado, incluida la situación de inscripción de la entidad (artículo 4, Ley 24.240).

el consumidor tiene derecho a recibir información cierta, clara y adecuada sobre el servicio contratado, incluida la situación de inscripción de la entidad (artículo 4, Ley 24.240). Derecho a una cobertura efectiva: si se abonaron cuotas por un servicio que no fue prestado, el consumidor puede reclamar el cumplimiento de lo contratado o, según el caso, la restitución de lo pagado (artículo 10 bis).

si se abonaron cuotas por un servicio que no fue prestado, el consumidor puede reclamar el cumplimiento de lo contratado o, según el caso, la restitución de lo pagado (artículo 10 bis). Derecho a exigir el cumplimiento o la rescisión: ante un incumplimiento, el consumidor puede exigir las alternativas previstas por la normativa, incluida la rescisión del contrato y el resarcimiento correspondiente (artículo 10 bis).

ante un incumplimiento, el consumidor puede exigir las alternativas previstas por la normativa, incluida la rescisión del contrato y el resarcimiento correspondiente (artículo 10 bis). Derecho a reclamar daños y perjuicios: si el incumplimiento provocó un perjuicio concreto, el consumidor puede reclamar una indemnización.

si el incumplimiento provocó un perjuicio concreto, el consumidor puede reclamar una indemnización. Derecho a daño punitivo: cuando se configuren los supuestos previstos por la ley, un juez puede aplicar una multa civil a favor del consumidor por incumplimientos graves (artículo 52 bis).

cuando se configuren los supuestos previstos por la ley, un juez puede aplicar una multa civil a favor del consumidor por incumplimientos graves (artículo 52 bis). Protección constitucional: el artículo 42 de la Constitución Nacional establece los derechos de los consumidores y usuarios, entre ellos el acceso a información adecuada y veraz y condiciones de trato equitativo y digno.

el artículo 42 de la Constitución Nacional establece los derechos de los consumidores y usuarios, entre ellos el acceso a información adecuada y veraz y condiciones de trato equitativo y digno. Derecho a recurrir a la Justicia: si el reclamo administrativo no permite resolver el conflicto, el consumidor puede recurrir a la vía judicial para reclamar el cumplimiento de sus derechos.

¿Qué hacer si tu prepaga fue dada de baja?

1. Verificá el estado de tu prepaga.

Consultá el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud para comprobar si la entidad continúa habilitada. Ante una baja, es importante verificar cuál es la situación particular de tu cobertura.

2. Guardá toda la documentación.

Conservá el contrato, los comprobantes de pago, la cartilla médica, las constancias de afiliación, los correos electrónicos y cualquier comunicación que hayas mantenido con la empresa.

3. Presentá un reclamo ante la SSS.

Si la entidad fue dada de baja y considerás que tu cobertura quedó afectada, podés presentar un reclamo ante la Superintendencia para dejar constancia de tu situación y consultar qué procedimiento corresponde.

4. Realizá una denuncia ante Defensa del Consumidor.

También podés recurrir al organismo de Defensa del Consumidor que corresponda según tu jurisdicción. El trámite permite dejar asentado el reclamo y puede derivar en una instancia de conciliación.

5. Reclamá formalmente la devolución de las cuotas, si corresponde.

Si considerás que pagaste por un servicio que no fue prestado, podés exigir formalmente el reintegro de los importes abonados. La procedencia del reclamo dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.

6. Consultá con un abogado si no obtenés respuesta.

Si los reclamos administrativos no resuelven la situación, existe la posibilidad de recurrir a la Justicia. Antes de iniciar una acción conviene evaluar la documentación disponible, los incumplimientos concretos y los plazos aplicables.