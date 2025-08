Qué es y cómo se transmite la enfermedad de Lyme, la infección que sufre Justin Timberlake

Tras una gira mundial con bajo rendimiento, el cantante Justin Timberlake anunció que sufre enfermedad de Lyme, una infección causada por la bacteria Borrelia burgdorferi que se transmite a los humanos a través de la picadura de garrapatas.

Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza y en articulaciones, fatiga y una erupción cutánea llamada eritema migratorio. Generalmente puede tratarse con varias semanas de antibióticos orales, pero si no se trata la infección puede propagarse a las articulaciones, al corazón y al sistema nervioso, resultando mortal.

Los venados y algunos roedores que viven en zonas boscosas son reservorios importantes de la garrapata portadora de la bacteria, que ha sido detectada en casi todo Estados Unidos, en el noroeste, centro y este de Europa y en algunas áreas de Asia.

Los síntomas de esta enfermedad fueron registrados por primera vez en Suecia, en 1909. Pero no fue sino hasta 1975 que los científicos la identificaron como un trastorno con identidad propia. Ocurrió que una gran epidemia de artritis de origen desconocido azotó a habitantes de un pueblo llamado Lyme, en los Estados Unidos, y así fue como se investigó de dónde provenía aquel brote.

El agente biológico que produce la enfermedad fue aislado años más tarde, en 1982, y así fue como entró en escena la bacteria Borrelia burgdorferi, que pertenece a la familia de la Ixodoidea y es diferente a las que habitan en Argentina.

Otros artistas como Shania Twain, Avril Lavigne y Justin Bieber también revelaron en el pasado sufrir la enfermedad que ataca a decenas de miles de estadounidenses cada año.

Justin Timberlake comunicó que sufre Lyme, obligándolo a finalizar su gira mundial

Mediante una publicación en su cuenta de la red social Instagram, el cantante de 44 años, Justin Timberlake, reveló que le diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Su batalla por su salud lo obligó a finalizar el resto de su gira mundial Forget Tomorrow, después de generar preocupaciones por sus “cansadas” presentaciones en el escenario y su “sincronización de labios”.

Justin Timberlake canceló el resto de su gira mundial Forget Tomorrow, luego de ser diagnosticado la enfermedad Lyme

El emotivo mensaje, acompañado de una serie de fotos pertenecientes a sus conciertos, decía: “Esta ha sido la experiencia más divertida, emotiva, gratificante, físicamente exigente y, a veces, agotadora”. “Entre otras cosas, he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo cual no digo para que se sientan mal por mí, sino para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de escena”, agregó en su comunicado.

Continuó: “Si has padecido esta enfermedad o conoces a alguien que la haya padecido, ya sabes que vivir con ella puede ser extremadamente debilitante, tanto mental como físicamente. Cuando recibí el diagnóstico me quedé en shock”.

El vocalista de “Rock Your Body” confesó que mientras realizaba sus conciertos, que arrancaron en abril de 2024, se vio forzado a luchar contra algunos problemas de salud que lo hicieron cuestionarse si concluir su gira sería la mejor decisión, pero optó por resolverlo. "Decidí que la alegría que me da actuar supera con creces el estrés fugaz que sentía. Me alegro mucho de haber seguido adelante", escribió.

Timberlake, casado con Jessica Biel, finalizó su gira en Estambul, Turquía, el miércoles 30 de julio. Las declaraciones llegan días después de que la estrella haya generado preocupación entre los fanáticos por su apariencia “cansada” en sus últimos conciertos en Georgia de la semana pasada.

Mientras subía al escenario, los seguidores comentaron que la estrella pop “necesita un descanso para recargar energías”. Pero al mismo tiempo, otros espectadores exigieron reembolsos luego de una serie de shows “vergonzosos y mínimos”: "¿Por qué trata la actuación como un trabajo secundario?", "¿Cuántas palabras cantaste?", "¿Cantó finalmente?", recriminaron sus fans, previo a conocer su diagnóstico.

