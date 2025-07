Este martes se conoció la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena, en un accidente de barcos en Miami, después de que un velero en el que viajaba fue embestido por una barcaza de carga. La triste noticia provocó el recuerdo de Romina Yan, hermana de Tomás, quien también falleció inesperadamente.

El 28 de septiembre de 2010, Yan murió de forma repentina a los 36 años. Reconocida por su papel en Chiquititas, dejó una huella profunda en toda una generación. Estaba casada con Darío Giordano y era madre de tres hijos, y su partida causó un enorme impacto en el mundo del espectáculo y en el público que la acompañó desde su infancia.

Romina Yan falleció en el 2010

Yan murió producto a una descompensación derivada de una aneurisma. Este evento inesperado truncó una carrera comprometedora y también dejó una profunda tristeza en el ambiente artístico y en su familia.

El recuerdo de Gustavo Yankelevich: su profunda conexión con su hija

Su padre, Gustavo Yankelevich, para conmemorarla, manifestó su profunda conexión con su hija: “Ro de mi alma. Ro de mi corazón. Te extraño con todo mi amor, mi orgullo y mi agradecimiento eterno por vos. Gracias por tanto amor”.

“A partir del primer sueño que tuve me di cuenta que no la había perdido, que Romina estaba en otro plano, en otra dimensión, que la vida es eterna y que nos vamos a encontrar cuando llegue el momento. Así que eso me dio mucha paz, mucha tranquilidad”, aseguró el productor en una entrevista con LA NACIÓN.

Huella imborrable en el mundo del espectáculo

Romina Yan marcó para siempre el espectáculo argentino y el corazón de quienes la admiraron. Su talento, simpatía y cercanía la transformaron en una figura emblemática de la televisión. Hoy, su recuerdo perdura a través de sus hijos, algunos de los cuales también eligieron el camino artístico.

Los hijos de Romina Yan

En 2018, Franco, Valentín y Azul rindieron un emotivo homenaje en “Vive Ro”, celebrado en el escenario del Gran Rex. “Fue felicidad pura, algo inolvidable para todos, como mi mamá. Fue algo que hice por y para ella”, expresó Franco.

“Tus ojos que miran, tan hondo Romina, que llegan al alma dibujando estrellas. Tus manos tan suaves, que sanan las penas, rodean de calma todas las tristezas”, escribió Cris Morena en una canción dedicada a su hija, un testimonio del amor eterno que trasciende la muerte.

