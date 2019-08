Video | La pregunta que el abogado de la clínica de Berazategui no pudo responder

"¿Si usted tiene a su madre con un problema de salud, la envía a esta clínica a que la atiendan?". La pregunta descolocó al abogado Hugo Icazatti, contratado por el Nuevo Sanatorio de Berazategui, que esta semana recibió múltiples denuncias por mala praxis. "Mire, eso depende de la confianza que uno tenga el profesional, y con determinadas instituciones", respondió. Repreguntado por la periodista de Todo Noticias, el abogado volvió a evadir la pregunta con otra pregunta: “¿Está probada la mala praxis?”.

“Es lamentable, terrible”, dijo Icazatti para cerrar. “No quisiera estar en el lugar de las víctimas, en caso de mala praxis. Si cometieron un delito, lo deberán pagar con el mayor peso de la Justicia". El abogado dijo además que las presentaciones judiciales “son denuncias mediáticas” descartando la existencia de “responsabilidad penal” de parte de la clínica. “Yo represento a la clínica, no a los profesionales que allí trabajan. Si hubo mala praxis, si los médicos cometieron un delito, lo deberán pagar", dijo.

Icazatti negó la existencia de once denuncias por mala praxis contra la clínica de la localidad bonaerense: "Hasta donde yo tomé conocimiento, tenemos dos denuncias. Las demás han sido denuncias mediáticas". "No conozco que haya ninguna denuncia que exprese que hay connivencia entre el sanatorio y una funeraria. Es todo mediático, es todo habladuría, nada más. La clínica atiende a más de 200 mil personas, es una de las más importantes de la zona", agregó.

El abogado habló un día después de que falleciera Magdalena Leguizamón, quien había sido fue sometida a una operación en la que le amputaron una pierna que no debían cortar. Según el letrado, la responsabilidad que le cabe al sanatorio "sería civil porque estamos hablando de un caso de mala praxis profesional eventualmente. Si se hubiera producido porque el Sanatorio no tenía el quirófano habilitado o elementos defectuosos ahí podría llegar a tener un incumplimiento, pero en este caso no".

Leguizamón había sido operada el 22 de julio. Tras percatarse de que había sufrido la amputación del miembro equivocado, su familia decidió trasladar a la paciente a la Clínica Ceni de Quilmes, donde los médicos que la trataron dijeron le habían hecho un mal diagnóstico, ya que no no era necesario amputarle ninguna pierna. La familia de Leguizamón hizo una denuncia por mala praxis. El traumatólogo y el cirujano vascular fueron imputados por el delito de lesiones culposas y la fiscal Karina Santolín de la UFI Nº7 de Berazategui ordenó el allanamiento del sanatorio.

D.S.