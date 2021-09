Por qué es importante seguir usando barbijos aunque no sea obligatorio

Durante más de un año y medio de pandemia, el barbijo (o tapaboca) fue el aliado más fiel y seguro para la mayoría de nosotros. Los expertos de la salud coinciden en todo el mundo en que su uso ayudó en gran medida a paliar los más graves efectos del Covid-19 y se instó a los seres humanos a utilizarlos en todo tipo de ámbito hasta que la ciencia encontrar al menos una vacuna.

Casi 19 meses después de iniciado el brote en Argentina, el gobierno anunció que quiere levantar la obligatoriedad del uso de barbijo desde el 1 de octubre: "Se levanta la obligatoriedad de uso de tapaboca al aire libre cuando estamos circulando en forma individual", se anunció. Dijeron, sin embargo, que la protección facial seguirá siendo obligatoria en lugares cerrados como aulas escolares, cines, teatros, oficinas, transporte público, espectáculos y eventos masivos, y al aire libre cuando hay aglomerados de personas.

¿Seremos capaces de abandonar plenamente este artículo que, para todos nosotros, hizo la diferencia entre la vida y la muerte?

Esto dicen los expertos:

El infectólogo Eduardo López dijo hoy en declaraciones radiales que el fin de la obligatoriedad le parece "bien" pero que "hay que ser prudentes". "El barbijo es cuando usted camina solo o con su familia; pero de ninguna manera, cuando hay agrupamiento, como en una cancha de fútbol o en las plazas, es necesario usar el barbijo; sigue siendo fundamental en lugares cerrados o semi cerrados", dijo en Radio Mitre.

El infectólogo y asesor del gobierno provincial cordobés Hugo Pizzi recordó que "la epidemia no terminó" y que "no hay que apresurarse" porque "hemos sufrido mucho". CRee que el levantamiento de la obligatoriedad del barbijo es "apresurado". "Es complicado. A mí me preocupa. Yo voy a seguir usando el barbijo. Nos dio soluciones a la gente que es alérgica, gripe, bronquitis", dijo en declaraciones a TN.

La OMS aconseja seguir usando barbijos aún después de la vacunación.

En EEUU, los vacunados con dos dosis podrán dejar de usar barbijos al aire libre

El médico neurólogo Conrado Estol remarcó hoy que "la evidencia de la utilidad del barbijo" contra el coronavirus "es muy grande" y que "el mensaje no es bueno" a la población. "Lo del barbijo tiene un simbolismo importante; ya que en Capital y Conurbano, aún en la calle, hay una alta densidad de gente. El costo beneficio del barbijo no hay nada que lo supere", dijo en Radio Mitre.

Estol recordó que la vacunación en Argentina "se ha atrasado significativamente" ya que "bajó de 400 mil por día a 180 mil por día; por lo que para llegar al 70% de la población con dos dosis, llegamos el 10 de noviembre por el ritmo actual de vacunación" y remarcó que "estamos a dos meses del primer caso de delta detectado en Argentina; para que hubiese un brote, lleva 3 o 4 meses; pasó en todos lados". "Las pandemias no terminan con DNU", advirtió.

"Las pandemias no terminan con DNU", advirtió Conrado Estol.

Sobrevivientes del Covid podrían presentar severo daño renal

El físico e investigador de Conicet Jorge Aliaga cree que la noticia que "tiene que ser bien interpretada porque puede llevar a confusión es la no obligatoriedad del uso de barbijo pero la medida dice explícitamente que esto se puede hacer en la medida que no se esté cerca de las personas".

"Tiene que quedar claro que si uno está a más de dos metros de una persona al aire libre el riesgo es muy bajo; ahora si uno está todo el tiempo cruzándose con personas y o parándose a hablar con alguien se tendría que estar poniendo y sacando el barbijo y probablemente eso no suceda y ahí hay un riesgo", dijo en declaraciones a Télam.

El médico Pedro Cahn, asesor del gobierno nacional, dijo que "en el marco de la caída de los casos es posible ir liberando medidas" pero que "no hay que entender esto como el fin de la pandemia". "Es cierto, una persona sola caminando por el parque no necesita el barbijo puesto, pero lo tiene que tener en el bolsillo, porque cuando se cruce con gente o amigo, si para ir a su casa va a ir a la parada del colectivo, si va a entrar al comercio tiene que usar el barbijo", remarcó en Radio Con Vos.

Juan Carlos Cisneros, subsecretario del Hospital Muñiz, dijo en Crónica TV que cree que "no están dadas las condiciones generales, para sacar el barbijo en los lugares libres, porque los argentinos somos para las normas, bastante difícil de cumplir y cuando nos dan una liberación, la liberación puede ser muy masiva".

Pedro Cahn, asesor del gobierno nacional, dijo que "en el marco de la caída de los casos es posible ir liberando medidas" pero que "no hay que entender esto como el fin de la pandemia".

¿Cómo serán los próximos seis meses de la pandemia de Covid-19?

Andrea Pineda Rojas, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) y del Conicet remarcó que incluso "en exteriores hay situaciones que pueden ser riesgosas como por ejemplo, al hablar estando cerca y sin barbijo nos podemos contagiar" por lo que "hay que tener en cuenta que el tiempo de exposición es clave".

"El contagio a distancia (que puede causar brotes) en exteriores puede ocurrir en lugares donde hay mucha gente (por ejemplo, un recital) y poco movimiento de aire; entonces en lugares con muchas personas aunque se esté al aire libre el uso del barbijo sigue siendo una medida importante", remarcó Pineda Rojas.

Ignacio Previgliano, director del Hospital Fernández, dijo en Radio Rivadavia: "Yo tengo una visión más conservadora a la de liberar todo. No he tenido posibilidad de hablar con el ministro Fernán Quirós, pero en la ciudad de Buenos Aires aún no levantamos las medidas que tomamos en los hospitales del anillo rojo".

"En lugares con muchas personas aunque se esté al aire libre el uso del barbijo sigue siendo una medida importante", dijo Andrea Pineda Rojas, investigadora del CONICET.

Marta Cohen: "La pandemia terminará cuando todo el mundo esté vacunado"

El médico Lautaro De Vedia, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, dijo en CNN Radio que cree que "estamos en un momento adecuado" para comenzar a no usar barbijos al aire libre porque "hay pocos casos". Las estadísticas actuales de Covid-19 "nos permiten estar confiados de que no va haber grandes saltos".

"Hay que tener en cuenta que este país tuvo muchos enfermos. Se testeó poco, seguramente tenemos muchos más casos de los que tenemos registrados. Pero el número global de casos no aumentó, la variante Delta no ha logrado imponerse. Esto nos hace pensar que las vacunas que utilizamos constituyeron un dique o una contención para que la Delta no pudiera establecerse como agente predominante".

La médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), dijo que "es fundamental la responsabilidad individual" pese a que el barbijo no será obligatorio. Y ejemplificó: "Si voy caminando sola por la calle puedo estar sin barbijo pero si entro a un negocio, me subo a un colectivo e incluso si en la parada hay mucha gente, tengo que colocármelo".

"Las actividades que se hacen al aire libre sabemos que son las de menor riesgo; si uno va caminando solo por la calle o con su grupo familiar no usar barbijo puede ser aceptable pero 'el aire libre no inmuniza', y con esto queremos decir que aunque se esté afuera, si hay muchas personas juntas el contagio se puede dar igual", dijo a Télam.

La médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), dijo que "es fundamental la responsabilidad individual".

Covid-19: estas son las nuevas medidas que anunció el Gobierno nacional

Gonzalo Camargo, presidente de la Asociación Argentina de Emergencia, cree que "el barbijo tiene que estar siempre a disposición" de las personas pese a su no obligatoriedad al aire libre. "Siempre que se toma una medida está la posibilidad de volver atrás. La pandemia no terminó ni ahí", dijo en Radio 10 y recordó que la imposición del tapaboca fue una medida "antipática pero efectiva". "Podemos tener una tercera ola pero con menos casos graves y fallecidos", advirtió.

"La pandemia no terminó, todavía estamos en riesgo y tenemos la amenaza de la variante Delta que aún no comenzó a circular fuerte en Argentina, entonces tenemos que sostener los cuidados", señaló Camargo a Télam. Y puntualizó que "el barbijo puede no usarse al aire libre pero con salvedades, por ejemplo, si nos juntamos en una plaza con varias personas durante mucho tiempo, si nos cruzamos por la calle con alguien y nos podemos a charlar, en esos casos hay que utilizarlo".

El barbijo seguirá siendo obligatorio en el transporte público.

El Covid-19 podría convertirse en virus estacional con hasta 500 millones de casos por año

El médico Luis Cámera, asesor sanitario del Gobierno, dijo que Argentina está "en una etapa muy buena, después de dos temporadas durísimas" por el Covid-10. Agregó que no apoya el "aire libre sin barbijo, mientras no se concentre gente" y que no tiene miedo de las aperturas pero "sería precavido con Brasil".

"Ahora estamos en una etapa final; de no haber sido por la variante delta, esto era el final; pero no creo que sea un obstáculo importante. Ahora viene la posibilidad de que el virus esté endémico; haciendo todas las tareas, pero con medidas de cuidado", agregó en la TV Pública. "El transporte público no me preocupa tanto; la mayoría de las personas va callado; y una de las cosas que más contagia, es hablar".

La médica infectóloga Leda Guzzi, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), coincidió en que "las medidas son razonables en el contexto epidemiológico de este descenso tan pronunciados de los casos, fallecimientos e internaciones" y dijo que "además se está logrando contener a la variante Delta y que se vuelva dominante".

Pero advirtió: "Hay que entender que la pandemia no terminó y todos los análisis científicos indican que el virus va a seguir estando, por lo menos de manera endémica, y esto implica la necesidad de continuar con los cuidados". Aclaró que "el anuncio de hoy no implica que 'ya no usamos más barbijo' sino que se puede evitar en los lugares abiertos donde no hay aglomeración de personas".

ds