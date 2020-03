Por qué hubo un salto tan grande en la cantidad de contagios de coronavirus

por Eugenio Druetta

A pesar de la cuarentena total que rige desde el pasado viernes, los casos positivos de coronavirus dieron un importante salto este martes 24 de marzo con respecto a los días anteriores. Mientras que el lunes los infectados fueron apenas 36, este martes la cifra trepó a 86. Es el número más alto hasta el momento superando a los 67 registrados el sábado.

Además, este martes se sumaron dos fallecidos por COVID-19, alcanzando ya los 6 muertos y 387 contagiados en total. Un dato que observan y preocupa a los especialistas es la creciente cantidad de casos que no se puede establecer su origen. De los 86, 41 corresponden a personas con antecedente de viaje a zonas con transmisión comunitaria, 20 son contactos estrechos de casos confirmados, pero 25 se encuentran en investigación para determinar el antecedente epidemiológico.

Además, Buenos Aires y Chaco siguen siendo los más afectados: hubo 30 en Capital Federal, 30 en la Provincia de Buenos Aires, 9 en Chaco, 7 en Córdoba, 4 en Tierra del Fuego, 3 Santa Fe, 1 en La Pampa, 1 en Neuquén y 1 en Santa Cruz.

Ante estos nuevos datos y el número que impacta a la sociedad, los especialistas llevaron tranquilidad asegurando de que el aumento de casos confirmados era esperable por la propagación del virus ya en el inicio de la etapa de transmisión comunitaria y también porque se empieza a descentralizar los estudios que antes se hacían únicamente en el Instituto Malbrán.

En ese aspecto, en diálogo con PERFIL, la jefa de la sección de Infectología en el Hospital Italiano, Laura Barcan (MN:60770), explicó los dos motivos de este aumento de casos positivos: "Suceden dos cosas, por un lado se están haciendo muchas más cantidad de pruebas que días atrás y por otro lado es lo que se esperaban. Al empezar a haber algunas transmisiones sin nexo epidemiológico, o sea en la comunidad, el aumento de casos va a empezar a ser bastante mayor día a día".

De todas maneras, señaló que aún falta ver cuáles son los resultados de la cuarentena total ya que los nuevos infectados surgen "dentro de los 12 d días previos , que es el periodo de incubación".

Asimismo, en diálogo con PERFIL, el jefe de la Unidad de Infectología del Hospital Santojanni, Pablo Scapellato (MN:82738), expresó: "El aumento de casos no tiene ninguna significancia en particular. Es parte de lo que estamos esperando. Sabemos que la enfermedad está circulando y vamos a tener aumentos de los casos. Tenemos que esperar los resultados de las medidas que se han impuesto".

"No esperamos de ningún modo que los casos desaparezcan o disminuyan. Todo apunta a que esto no tenga un aumento enorme e inmanejable. Vamos a tener algunos casos más o menos, que tengamos un aumento paulatino es parte de lo que esperamos. Sé que el número puede impactar, pero las medidas no apuntan a que el número baje en lo inmediato", sentenció.

Por su lado, el infectólogo Marcelo Blumenfeld (MN:44270), en diálogo con TN, manifestó: "La preocupación es sobre esos 25, hay que ver si esos no tienen un contacto rastreable y eso significa que el virus se está diseminando en la sociedad. Es casi inevitable que esto pase".

"A partir de que el virus se confirme de que está circulando, la estrategia pasa a ser distinta. Estaríamos en una etapa de que si bien se sigue con la contención, los esfuerzos no se ponen tanto en identificar absolutamente todos los contactos sino en disminuir los efectos de la enfermedad", comentó.

Sobre la versión que se maneja de que habrá una extensión de la cuarentena, opinó: "Es probable que haya algún tipo de extensión, o corte de la cuarentena, ver cuál es la situación y después se vuelva al aislamiento".

