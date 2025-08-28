La miasis por gusano “come carne” (Cochliomyia hominivorax) es una infección por larvas de mosca de tipo furuncular, que contamina habitualmente las heridas abiertas o membranas mucosas de animales con sangre caliente. Sin embargo, en el período de los últimos cuatro meses se han registrado un total de siete casos en seres humanos, registrados en México y Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias sostienen que este tipo de inoculaciones en personas son “poco comunes”. No obstante, pese a las restricciones que estableció el Departamento de Agricultura estadounidense al ganado proveniente del territorio azteca desde el 11 de mayo, el último lunes 25 de agosto se detectó el primer caso en el estado de Maryland en un hombre que regresó recientemente de El Salvador.

Detectan a un gusano "come carne" en una persona de Estados Unidos: qué es y cómo se trata

Las personas en Centroamérica y el Caribe, donde el gusano barrenador o también denominado como “come carne” es endémico, corren mayor riesgo de contraer la enfermedad, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

¿Qué es la miasis?

Según el CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU), las personas con heridas abiertas o sin tratar tienen un mayor riesgo de contraer miasis “si viven o viajan a zonas tropicales y subtropicales, tanto en EEUU, como en el extranjero”.

La principal organización basada en datos de Estados Unidos en la esfera de los servicios de salud pública detalló que los síntomas en humanos incluyen heridas que no cicatrizan, dolor creciente, sangrado y la presencia visible de larvas en la piel.

El CDC indicó que “hay países en América Central, donde se había controlado el gusano barrenador, que están notificando un aumento de casos en animales y personas”.

Gusano barrenador o "come carne"

De acuerdo al último informe epidemiológico de la Secretaría de Salud federal mexicana en mayo del corriente año, se han confirmado un total de seis casos del gusano “come carne” hallados en los estados de Chiapas y Campeche.

La dependencia de la administración pública de la Ciudad de México precisó que “las personas contagiadas son tres mujeres y dos hombres, de entre 44 y 86 años de edad”.

Cuáles son las dos variantes de miasis existentes y a qué áreas del cuerpo afectan

Existen dos variantes de la miasis, la principal y normalmente encontrada en animales es la furuncular, que afecta a la piel por medio de la infección de heridas abiertas.

Por otro lado, se encuentra la cavitaria, que daña áreas del cuerpo como los senos paranasales, espacios llenos de aire dentro de los huesos de la nariz.

