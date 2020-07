Rosario, en alerta por crecimiento de casos, aumentó las restricciones sociales

El Gobierno de Santa Fe anunció esta noche la suspensión por catorce días de encuentros familiares y afectivos en la ciudad de Rosario y el área circundante, con el fin de frenar la cantidad ascendente de casos de coronavirus, además de medidas restrictivas para el ingreso a la provincia. La medida fue comunicada por el gobernador Omar Perotti, quien advirtió a los ciudadanos de la provincia que se realizarán controles más estrictos para que se cumplan con las medidas de protección, tanto en la vía pública como en los comercios.

"En un día muy particular en el país con un volumen de casos superior a los anteriores, el día que tenemos el mayor número de casos en la provincia, hemos anunciado nuevas medidas", dijo Perotti en su cuenta de Twitter. "Vamos a coordinar en toda la provincia el accionar de la Policía, el de los municipios y sus agentes de control, con el Ministerio Público de la Acusación para la aplicación de multas a quienes no estén utilizando el barbijo en los lugares correspondientes".

El gobernador dijo, además, que se aplicarán multas de entre 4.000 y 12.000 pesos "para todos aquellos que no den cumplimiento a los protocolos con los cuales se les autorizó que vuelvan a la actividad". "Además, ninguna persona va a poder ingresar a la provincia si no es residente, sin tener un hisopado con resultado negativo que no puede tener una anterioridad a 72hs. Transitamos circulación comunitaria en la ciudad de Rosario, por eso suspenderemos los encuentros familiares y afectivos por 14 días en el departamento", agregó.

Para el departamento Rosario anunció "por catorce días la suspensión de los encuentros familiares y afectivos, que en algunos lugares se convirtieron en fiestas". En tanto, se indicó que aquella persona que no sea residente en la provincia "no va a poder ingresar sin tener un hisopado con resultado negativo, que no puede ser anterior a las 72 horas". "Seguiremos poniendo el mayor esfuerzo en el cuidado de todos los santafesinos y santafesinas. Más testeos nos van a generar más casos, pero el esfuerzo lo hacemos tratando de superar este período, que es el más difícil, que sabíamos que iba a llegar", dijo Perotti.

El anuncio de Perotti se produjo luego que su ministra de Salud, Sonia Martorano, advirtiera que Rosario ingresó en una etapa de coronavirus Covid-19 ya que no se puede en todos los nuevos casos "determinar el origen epidemiológico". La medida se pone en marcha el día que Rosario batió su récord diario de casos, con 31 contagios de coronavirus, y ya suma 171, en tanto que el total en la jornada de la provincia es de 49, mientras se acumulan 802.

