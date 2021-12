Subdirector del Hospital Muñiz: "Si esto hubiera pasado en la primera ola, el sistema de salud habría colapsado"

Ante la suba exponencial de casos de Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires de los últimos días, el subdirector del Hospital Muñiz, Juan Carlos Cisneros, señaló que “es incontenible la cantidad de gente que viene a hisoparse". El médico aclaró no obstante que gracias a la vacuna la situación no es altamente preocupante, pero que “Si esto hubiera pasado en la primera ola, el sistema de salud habría colapsado".

Cisneros detalló este martes 28 de diciembre que “la situación es compleja porque a la enorme cantidad de pacientes que vienen a hisoparse se suma una gran cantidad de personal de salud que está en aislamiento por contacto estrecho”.

El especialista explicó las razones por las que el sistema de salud tiene su capacidad casi “a tope”: “El nivel de internaciones es mucho menor, el problema es que en las dos olas anteriores todo estaba abocado a esto y ahora esto viene a sumarse a una atención habitual”, expresó el subdirector del Muñiz en diálogo Nacho Otero en el programa HTH de Metro 95.1.

“Antes teníamos 54 camas de terapia intensiva dedicadas casi exclusivamente a pacientes con coronavirus y hoy tenemos la terapia llena, pero tenemos 7 pacientes nada más con coronavirus en terapia”, remarcó Cisneros.

“En ningún momento ha llegado a ser altamente preocupante el nivel de internación”, afirmó. En relación a esta situación, Cisneros reconoció que “prácticamente todos los pacientes que llegan a terapia o no están vacunados o tienen una sola dosis y en los que fallecieron es estrictamente así”. “Si esto hubiera pasado en la primera ola, el sistema de salud habría colapsado", remarcó.

Covid-19: evalúan considerar como casos positivos a los contactos estrechos con al menos un síntoma



“Acá no hay como en Europa una postura fuerte antivacunas, sucede más por desidia, porque no se fueron a dar la segunda dosis, porque no buscaron cómo, pero por eso creo que sirve la cuestión del pase sanitario”, insistió.

Por otro lado, subrayó que, tras dos años de pandemia, la situación de los trabajadores de la salud es compleja porque están muy “desilusionados”. “El personal de salud está muy decepcionado porque la situación, en cuanto a lo salarial sigue siendo muy mala y cuesta conseguir reemplazos, justamente por este problema”, destacó.

RB/ff