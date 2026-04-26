A 40 años de Chernobyl: cómo el caballo de Przewalski encontró un refugio inesperado en la zona radiactiva

A 40 años de la explosión del reactor 4 en la Central nuclear de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986 en Ucrania, la zona de exclusión creada tras la evacuación de más de 350.000 personas permanece bajo restricciones para la vida humana. El área, que abarca unos 4.700 km² entre Ucrania y Bielorrusia, fue considerada durante décadas como inhabitable debido a la contaminación radiactiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, el paisaje cambió: carreteras cubiertas por vegetación, edificios tomados por árboles y una fauna que regresó en ausencia de actividad humana.

Hoy, en ese territorio, se registran poblaciones de lobos, linces, alces, ciervos rojos, pigargos de cola blanca y hasta osos. Pero entre todas las especies, el Caballo de Przewalski (Equus ferus przewalskii), el último caballo verdaderamente salvaje del planeta, se destaca.

Ejemplares de caballo de Przewalski en la zona de exclusión de Chernóbil, donde la población creció tras su reintroducción en 1998

Conocidos en Mongolia como takhi ("sagrados" o "espíritu"), estos animales son los únicos caballos salvajes que quedan en el mundo. No son caballos domésticos que se volvieron cimarrones; son una especie prehistórica, genéticamente distinta, con 33 pares de cromosomas frente a los 32 del caballo común. Lo que confirma que se trata de una línea evolutiva distinta.

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También se distingue por su aspecto físico. Es de menor tamaño, alrededor de 1,30 metros, cuerpo robusto, pelaje color arena y una crin corta y erguida, rasgos asociados a su adaptación a entornos abiertos y condiciones exigentes.

A finales del siglo XIX, el explorador ruso Nikolai Przewalski los describió formalmente, pero la caza y la pérdida de hábitat los empujaron al abismo. En 1969, se avistó el último ejemplar en libertad en el desierto del Gobi. La especie sobrevivió de milagro gracias a solo 12 individuos que permanecían en zoológicos europeos, iniciando un programa de cría que hoy permite contar con unos 2.700 ejemplares a nivel global.

Cinco cosas que hay que saber 40 años después de la catástrofe de Chernobyl

Gracias a un riguroso programa de cría internacional, la especie fue rescatada y hoy, tras su reintroducción en la Zona de Exclusión de Chernobyl en 1998, se convirtieron en una pieza clave para el estudio de la resiliencia biológica fuera de su hábitat original.

El caballo de Przewalski es considerado la única especie de caballo salvaje que sobrevive en la actualidad

El experimento de 1998

Tras ser declarado extinto en libertad en 1969, el regreso del caballo de Przewalski a las tierras altas de Chernobyl marcó el inicio de un experimento sin precedentes. Científicos ucranianos liberaron 31 ejemplares en la zona. El grupo original estaba compuesto por 28 individuos (10 machos y 18 hembras de la reserva Askania Nova, más tres machos de un zoológico local).

Las proyecciones científicas posteriores al accidente de 1986 eran lapidarias y estimaban que la Zona de Exclusión permanecería como un páramo estéril durante al menos 20.000 años. Sin embargo, la realidad biológica del caballo de Przewalski terminó por invalidar esos pronósticos.

De origen asiático y al borde de la extinción en el siglo XX, el caballo de Przewalski logró recuperarse en Chernobyl

Pese a enfrentar una tasa de mortalidad elevada tras las primeras sueltas y atravesar un periodo crítico entre 2004 y 2006 debido al impacto de la caza furtiva, la especie se recuperó y en la actualidad, los censos más recientes indican que más de 250 ejemplares galopan entre las ruinas de Pripyat y los densos bosques de pinos que han reconquistado el área.

Aún persisten interrogantes científicos: si los animales están expuestos a niveles de radiación menores a los estimados, si desarrollaron mecanismos biológicos de reparación celular o si los efectos negativos son menos visibles a escala poblacional. Lo cierto es que, cuatro décadas después del accidente, el paisaje ofrece una imagen inesperada.

Los datos de monitoreo por cámaras de fototrampeo y GPS confirman que la fauna ha recolonizado infraestructuras humanas. Los caballos utilizan antiguos graneros soviéticos y establos abandonados como refugio térmico y protección contra insectos.

En un territorio atravesado por una de las mayores catástrofes nucleares de la historia, la fauna no solo volvió, sino que logró consolidarse en ausencia de actividad humana. Chernobyl, durante décadas asociado al riesgo tecnológico, es hoy también un caso de estudio para la investigación ambiental sobre la recuperación de ecosistemas en contextos extremos.

GD / EM