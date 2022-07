"¡Alguien tiene que hacer algo!": el pedido de ayuda de Santiago Maratea para una mujer de 73 años

El influencer Santiago Maratea lanzó otra campaña solidaria en redes sociales, esta vez para ayudar a una jubilada que debe dejar su casa en Córdoba para que se construya una autovía. Desde la empresa encargada de la obra salieron a cruzarlo, argumentando que la provincia "está lejos de desproteger" a la mujer.

“A una señora que vive en Córdoba le llegó una carta del gobierno que tiene que desocupar la casa en 30 días. De la nada. Vive ahí hace 30 años, o no sé, 20 años. Yo me entero por Instagram, scrolleando, y veo el video de la señora”, expresó el joven sobre como se enteró del caso de la jubilada.

Se trata de Olga Benavídez, una jubilada de 73 años que vive en Bialet Massé, Córdoba, y fue notificada por el gobierno de Juan Schiaretti para dejar su hogar, ya que se llevará adelante la construcción de la Autovía de Punilla.

“Alguien tiene que hacer algo, pero tiene que ser una persona que sea justa. Tiene que haber alguien”, dice la anciana en el material que se conoció, conmocionada por tener que abandonar el hogar donde vivió las últimas décadas.

Conmovido por la historia, Maratea lanzó una crítica contra la gobernación cordobesa y llamó a sus seguidores a colaborar con Olga Benavídez.

“¡Alguien tiene que hacer algo!’ Y seguro sea yo, ¿quién lo va a hacer? Me refiero a que seguro sean ustedes después de ver el video de Olga. No, no, no. Olga me destruye, amigo. No puedo. Por favor, véanlo entero”, sugirió. Posteriormente, pidió "hacer algo".

A fines de junio, Maratea había apuntado directamente contra Schiaretti: "Se está cargando a todo un pueblo encima, y ecológicamente a todo el país, cagándose en todas las leyes", acusó.

La empresa que concesiona la obra le respondió a Maratea

Se trata de Caminos de las Sierras, la empresa Concesionaria de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba que anoticiada de las críticas y el pedido de Maratea, dio su versión de los hechos.

En primer término, manifestaron que “posee el usufructo del terreno donde tiene su casa, siendo los propietarios sus hijos, uno de los cuales está fallecido”.

La propiedad está dentro de la traza de obra pública y la provincia lejos de desproteger y perjudicar a la Sra ha trabajado y lo sigue haciendo con sus representantes legales para darle una solución definitiva tanto a ella como a sus herederos, ya que debió iniciarse una sucesión — Caminos de las Sierras (@CamdelasSierras) June 30, 2022

“La propiedad está dentro de la traza de obra pública y la provincia lejos de desproteger y perjudicar a la señora ha trabajado y lo sigue haciendo con sus representantes legales para darle una solución definitiva tanto a ella como a sus herederos, ya que debió iniciarse una sucesión”, escribieron en Twitter.

“Se ha transmitido tranquilidad al abogado de la señora, confirmando las negociaciones que se llevan adelante para una solución definitiva y en armonía. Las acciones de obra pública del Gobierno de Córdoba se llevan adelante siguiendo todos los pasos legales y brindando soluciones a aquellos propietarios que puedan verse afectados por la ejecución de la misma”, cerraron.

GI/ff