Amor perimetral: ¿Facundo Moyano se encontró en Madrid con Candela Arizaga?

La relación entre la influencer Candela Arizaga y el exlegislador y sindicalista Facundo Moyano es muy particular: pareció inclinarse hacia el escándalo a fines de septiembre, incluso con sombra de violencia de género, pero luego que la Justicia le impuso al hijo de Hugo Moyano una perimetral prihibiéndole acercarse a Arizaga, ambos endulzaron las declaraciones y ella llegó a pedirle a esa misma Justicia que les permita reunirse.

La respuesta fue negativa, pero este fin de semana en redes comenzóa circular una foto y pr5esunto video de ambos, señalando según esa versión que se habrían reuniodo en Madrid. A espaldas de la Justicia, obviamente.

En nuestro país Moyano sigue con la medida de restricción perimetral respecto a Arizaga vigente, además de una imputación por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La fotografía fue publicada en la noche de este viernes 3 de octubre; allí se puede ver a la influencer de 23 años en la Gran Vía de Madrid, en pleno centro de la ciudad; Candela viste una remera blanca y pantalón color rosado pastel. Y en la tarde de este domingo, se conoció un nuevo video donde la joven luce el mismo conjunto en un restaurante madrileño y se encuentra sentada junto al gremialista de 41 años.

El polémico episodio de agosto

La relación de Arizaga con Moyano vivó un duro momento el 4 de agosto, cuando, por presunto consumo de drogas, ella salió a la calle corriendo semidesnuda, y Moyano la seguía intentando que regrese al departamento que compartían esa madrugada.

El tema derivó a la Justicia, de ahí vino la perimetral, pero luego ella declaró que no había sufrido violencia de género, y pidió luego se eliminen esas restricciones de acercamiento a Moyano a través de su abogado, Roberto Herrera, ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Ya el 1° de octubre, los teléfonos celulares de ambos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde la Fiscalía considera que ambos se habrían encontrado pese a las restricciones impuestas al imputado.

Y luego de ese suceso, ahora en las redes parecen haber aparecido, sonrientes y acaramelados, en Madrid.

HB