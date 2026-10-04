ACA retiró su histórico tótem de avenida Del Libertador por riesgo de derrumbe

El Automóvil Club Argentino (ACA) reemplazó de forma provisoria el histórico tótem de su sede central ubicada sobre la Avenida del Libertador. La decisión se tomó tras detectar severos daños estructurales que generaban un riesgo inminente de derrumbe en la zona pública.

"Existía un riesgo cierto e inminente debido a las dimensiones del tótem, que posee aproximadamente seis metros de altura y un peso cercano a las seis toneladas, en un sector de intensa circulación de peatones y vehículos", explicó el director de Asuntos Legales del ACA, Óscar Peña, según la Agencia Noticias Argentinas.

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El directivo indicó que los peritajes técnicos especializados detectaron la presencia de fisuras y fallas en la estructura original, lo que derivó en su remoción inmediata para prevenir posibles accidentes teniendo en cuenta el alto flujo vehicular y peatonal del lugar para evitar accidentes.

"Privilegiamos evitar daños y males mayores. De haberse producido un incidente, las consecuencias podrían haber sido mucho más graves", profundizó Peña con respecto a la decisión tomada tras detectar los daños en la base del tótem original.

A pesar del retiro preventivo, desde el ACA se ratificó que se mantiene el compromiso de preservación del ícono, cuyo valor patrimonial fue impulsado por la propia firma en 2013 para obtener el reconocimiento de sus instalaciones y de los tradicionales tótems identificatorios, por su valor histórico e institucional.

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En reemplazo provisorio se colocó una estructura temporal de menor peso dotada de pantallas digitales e iluminación mejorada. La pieza original será intervenida por especialistas coordinados junto a la Comisión Nacional de Monumentos para su futura reinstalación luego de los trabajos de evaluación y reparación correspondientes.

Desde el ACA se aclaró que el nuevo dispositivo, que brinda información a socios y usuarios, no implica el reemplazo definitivo del histórico tótem, sino una solución transitoria hasta que finalicen las tareas de recuperación patrimonial que buscan preservar tanto los componentes originales como el valor simbólico de la pieza.

La institución confirmó que la misma política de control preventivo rige para los 250 tótems distribuidos en todo el país. En tanto, el dispositivo de la calle Pereyra Lucena no sufrió modificaciones y se mantiene intacto en su emplazamiento habitual.

AS / EM